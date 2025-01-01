  1. الرئيسية
الطقس: أجواء صافية والحرارة حول معدلها السنوي العام

الثلاثاء 09 سبتمبر 2025 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء صافية والحرارة حول معدلها السنوي العام



رام الله/سما/

توقعت الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع أعلى درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

