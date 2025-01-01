الكشف عن صندوق غزة ..

واشنطن / وكالات /

بدأت تتكشّف ملامح الخطة الأمريكية الهادفة إلى تحويل غزة، بعد تهجير أهلها وفق رؤية ترامب، إلى ما يُسمّى «ريفيرا الشرق الأوسط»: أبراج شاهقة، ومدن ذكية مسيّرة بالذكاء الاصطناعي، ومشاريع سياحية فاخرة.

وقد كشف ويكيليكس، إلى جانب صحيفتي الفاينانشال تايمز والواشنطن بوست، أجزاء من هذه الخطة التي وردت في كتيّب من 38 صفحة بعنوان : صندوق غزة لإعادة البناء، تسريع الاقتصاد والتحول وهو ما يعرف اختصارا Great Trust.

وترتكز الخطة على وصاية دولية متعددة الأطراف تُدير غزة بقيادة الولايات المتحدة لفترة تمتد عقدًا أو أكثر، على أن تُسلَّم لاحقًا إلى إدارة فلسطينية بعد أن تكون قد «جُرّدت من السلاح وأُزيل عنها التطرف».