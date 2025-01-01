  1. الرئيسية
قطر تدعو حماس لقبول الاقتراح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في غزة

الإثنين 08 سبتمبر 2025 11:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تدعو حماس لقبول الاقتراح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في غزة



الدوحة /سما/

قال مصدر مطلع على تفاصيل المحادثات في الدوحة لرويترز إن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني حث زعماء حركة حماس على "الرد بشكل إيجابي" على أحدث اقتراح لوقف إطلاق النار الذي قدمته الولايات المتحدة خلال محادثات في الدوحة يوم الاثنين.

وقال المصدر إن "رئيس الوزراء القطري حث حماس على الرد بشكل إيجابي على المقترح الأميركي الأخير الذي تم نقله عبر وسطاء، والذي يهدف إلى تأمين وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة".

قالت حركة حماس، الأحد، إنها تلقت عدة أفكار من الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وأنها تبحث مع الوسطاء سبل تطوير تلك الأفكار.

