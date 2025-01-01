إصابة شاب بجراح وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية في قباطية..

قباطية/سما/

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، خلال عدوانها المتواصل على بلدة قباطية جنوب جنين، منذ فجر اليوم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة جنود الاحتلال المشاة أطلقوا الرصاص الحي باتجاه شاب في أحد شوارع البلدة، ما أدى إلى إصابته بجروح في البطن، وجرى نقله إلى مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين، حيث وصفت إصابته بالخطيرة.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحامها لبلدة قباطية منذ فجر اليوم، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان في عدة أحياء، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، كما داهموا عدة منازل وحولوا بعضها إلى ثكنات عسكرية.