  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة شاب بجراح وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية في قباطية..

الإثنين 08 سبتمبر 2025 11:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شاب بجراح وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية في قباطية..



قباطية/سما/

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، خلال عدوانها المتواصل على بلدة قباطية جنوب جنين، منذ فجر اليوم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة جنود الاحتلال المشاة أطلقوا الرصاص الحي باتجاه شاب في أحد شوارع البلدة، ما أدى إلى إصابته بجروح في البطن، وجرى نقله إلى مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين، حيث وصفت إصابته بالخطيرة.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحامها لبلدة قباطية منذ فجر اليوم، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان في عدة أحياء، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، كما داهموا عدة منازل وحولوا بعضها إلى ثكنات عسكرية.

الأكثر قراءة اليوم

مقتل واصابة 20 اسرائيليا بجراح في حادث اطلاق نار بالقدس المحتلة ..

ترامب يتوقع إنهاء الحرب في غزة قريبا.. "حل جيد جدا" للجميع

"يديعوت" : ضمانات كبيرة جدا لحماس من قبل واشنطن بعدم تجدد الحرب

احتلال غزّة سيستمّر أكثر من عامٍ ومقتل جميع الرهائن”..اسرائيل : منظمةٌ عسكريّةٌ ببنادق كلاشينكوف هزمت الجيش

الجيش الإسرائيلي يعين "منسقاً" جديدا خلفا لعليان

جيش الاحتلال يحاصر 4 قرى فلسطينية جنوب غرب رام الله بشبهة خروج منفذي عملية القدس منها

القناة 12 العبرية : تبادل اسرى ووقف الحرب لكن نزع السلاح تبقى العقدة الأبرز في أي اتفاق

الأخبار الرئيسية

وزير إسرائيلي يبحث من ويتكوف وكوشنر مقترحا أمريكيا لصفقة تبادل أسرى وإنهاء حرب غزة..

قطر تدعو حماس لقبول الاقتراح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في غزة

نتنياهو يتباهى بتدمير الابراج : اخرجوا من غزة الان ..

IMG_1581

الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود بتفجير دبابة شمال غزة

اثر عملية القدس ..الرئاسة تجدّد تأكيدها على موقفها الثابت في رفض وإدانة أي استهداف للمدنيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية