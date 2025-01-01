  1. الرئيسية
الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود بتفجير دبابة شمال غزة

الإثنين 08 سبتمبر 2025 11:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود بتفجير دبابة شمال غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، مقتل أربعة جنود من سلاح المدرعات صباح اليوم في شمال قطاع غزة، بعد استهداف دبابتهم بعبوة ناسفة ألقتها مجموعة فلسطينية مسلّحة في محيط منطقة شيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام العبرية، فقد وقع الهجوم قرابة الساعة السادسة صباحا، حيث اقتربت خلية فلسطينية مكوّنة من ثلاثة مقاومين وألقت عبوة ناسفة داخل الدبابة، ما أدى إلى انفجارها ومقتل الجنود الأربعة الذين كانوا بداخلها.

وخلال الاشتباكات التي اندلعت عقب التفجير، أصيب جندي آخر من لواء النحال بجروح متوسطة في ساقه ونقل إلى المستشفى، فيما قال جيش الاحتلال إن قواته تمكنت من قتل مسلحين اثنين وتواصل عملياتها في المنطقة لتدمير ما وصفه بـ"بنى تحتية إرهابية".

وسمح جيش الاحتلال بنشر أسماء ثلاثة من القتلى، وهم: أوري لمد (20 عاما) من تل موند، جندي في كتيبة 52 بلواء المدرعات 401، وغادي كوتل (20 عاما) من كيبوتس أفكيم، جندي في نفس الكتيبة، وعمير أرية ريجيف (19 عاما) من موديعين- مكابيم - ريعوت.

أما اسم الجندي الرابع فما زال خاضعا للرقابة العسكرية، ومن المتوقع نشره لاحقا بعد إبلاغ عائلته.

