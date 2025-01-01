  1. الرئيسية
اثر عملية القدس ..الرئاسة تجدّد تأكيدها على موقفها الثابت في رفض وإدانة أي استهداف للمدنيين

الإثنين 08 سبتمبر 2025 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
اثر عملية القدس ..الرئاسة تجدّد تأكيدها على موقفها الثابت في رفض وإدانة أي استهداف للمدنيين



القدس المحتلة / سما/

جدّدت الرئاسة الفلسطينية تأكيدها على موقفها الثابت في رفض وإدانة أي استهداف للمدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، ونبذ جميع أشكال العنف والارهاب أيا كان مصدره.

وأكدت الرئاسة، أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا بدون انهاء الاحتلال، ووقف أعمال الابادة الجماعية في قطاع غزة، وارهاب المستوطنين في الضفة، بما فيها القدس المحتلة.

وشددت على أن نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الدولة المستقلة وذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الأمن والسلام للجميع، هو الكفيل بإنهاء دوامة العنف بالمنطقة.

جاء ذلك على إثر ما جرى اليوم في القدس المحتلة.

