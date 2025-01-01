اسرائيل تفرج عن 16 اسيرا من قطاع غزة

غزة / سما/

يسّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم (8 سبتمبر) إطلاق سراح 16 معتقلا ونقلهم من نقطة عبور كيسوفيم إلى مستشفى شهداء الأقصى. وقالت اللجنة في بيان لها ان فريقها سهّل تواصل المعتقلين مع عائلاتهم للقاء بهم ولمّ شملهم.

واضاف:"منذ آذار/مارس وحتى الآن، سهلت اللجنة الدولية إطلاق سراح من جانب واحد عن 290 من المعتقلين الفلسطينيين - من بينهم 5 معتقلات - وساعدتهم على لم شملهم مع عائلاتهم في غزة".

وأوضح البيان ان اللجنة الدولية لا تزال ممنوعة من الوصول إلى المعتقلين لدى إسرائيل.

وجددت اللجنة الدولية تأكيدها على ضرورة إبلاغها بأسماء الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم والسماح لها بالوصول إليهم.