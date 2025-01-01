"يديعوت" : ضمانات كبيرة جدا لحماس من قبل واشنطن بعدم تجدد الحرب

القدس المحتلة/سما/

صرحت مصادر مطلعة على المفاوضات لموقع "يديعوت احرنوت" بأن العرض المقدم لحماس يتضمن "ضمانات جوهرية" بأن إسرائيل لن تستأنف العدوان طالما استمرت محادثات إنهاء الحرب.

وحسب هذه المصادر، لن يبقى الجيش الإسرائيلي على مواقعه الحالية في حال تطبيق هذا المخطط، وأن "إعادة الانتشار" ممكنة خلال مفاوضات وقف إطلاق النار الدائم وبعد إطلاق سراح الاسرى، كجزء من الاتفاق.

والتقدير هو أنه إذا كانت الخطة تتضمن الإفراج الفوري عن جميع الاسرى، فإن حماس سوف تطالب في المفاوضات بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة في نفس الوقت الذي يتم فيه إطلاق سراح الاسرى وهي القضية التي عارضتها إسرائيل بشدة حتى الآن.

وصرح رئيس الوزراء الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو" الليلة الماضية أن إسرائيل "تدرس" الخطة. إلا أن ترامب نفسه، في بيان أصدره لاحقًا ، أعلن أن الإسرائيليين وافقوا بالفعل على المقترح الذي يهدف إلى إطلاق سراح جميع الاسرى في اليوم الأول من الاتفاق، بالإضافة إلى إطلاق سراح آلاف الإسرى الفلسطينيين - ثم إجراء مفاوضات لن يتمكن خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي من العودة إلى القتال.

وقال ترامب للصحفيين في واشنطن الليلة "يعتقد أنه سيكون هناك اتفاق في غزة قريبًا جدًا. أعتقد أننا سنتمكن من استعادتهم جميعًا".

حماس، من ناحية أخرى، قالت الليلة الماضية إنها "ترحب بأي خطوة تساهم في جهود وقف العدوان وتعرب عن استعدادها للجلوس فورا إلى طاولة المفاوضات ومناقشة إطلاق سراح جميع الأسرى"، "مقابل إعلان واضح عن انتهاء الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة وتشكيل لجنة لإدارة القطاع من عناصر فلسطينية مستقلة، تبدأ عملها فورا".