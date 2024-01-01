  1. الرئيسية
زيادة دعم الأونروا ..إسبانيا تجرّم تصدير الأسلحة إلى اسرائيل وتغلق الموانئ أمام سفنها

الإثنين 08 سبتمبر 2025 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيادة دعم الأونروا ..إسبانيا تجرّم تصدير الأسلحة إلى اسرائيل وتغلق الموانئ أمام سفنها



مدريد/وكالات/

أعلن رئيس وزراء إسبانيا "بيدرو سانشيز"، اصدار مرسوم ملكي بتجريم تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الاثنين، "قررنا منع ناقلات الوقود التي تزود الجيش الإسرائيلي بالوقود من الرسو في موانئنا"، واغلاق مجالنا الجوي أمام كل الطائرات التي تحمل أسلحة أو ذخائر إلى إسرائيل".

وأكد أنه تم صدور قرار بإغلاق موانئنا أمام البواخر التي تحمل أسلحة ومنظومات دفاعية إلى إسرائيل، والحكومة ستقر مشروع قانون لتطبيق حظر فعلي على الأسلحة الموجهة إلى إسرائيل

وشدد على أن بلاده قررت زيادة الدعم الإنساني للسكان في قطاع غزة، ورفع الدعم لوكالة الأونروا إلى 10 ملايين يورو لدعم أهالي غزة.

واستدرك قائلا: لم يفلح كل ما فعلناه حتى الآن في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، والضرورة ملحة للعمل من أجل أن يعم السلام الشرق الأوسط.

وأضاف: أن الحكومة الاسبانية ستقر مشروع قانون لتطبيق حظر فعلي على الأسلحة ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين أن تدافع عن بلدك، وأن تقصف المستشفيات وتقتل الناس بالتجويع.

وجعلت الحكومة الإسبانية التي اعترفت بدولة فلسطين في مايو/أيار 2024، دعم القضية الفلسطينية إحدى ركائز سياستها الخارجية.

