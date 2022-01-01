  1. الرئيسية
رئيس الموساد السابق يصف أموال قطر لحماس بـ"النعمة"

الإثنين 08 سبتمبر 2025 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الموساد السابق يصف أموال قطر لحماس بـ"النعمة"



القدس المحتلة/سما/


كشف تسجيل صوتي لرئيس الموساد السابق، "يوسي كوهين"، إشادته بنقل الأموال القطرية إلى حماس.

وجاءت تصريحات "كوهين" في مؤتمر مغلق عُقد في يونيو/حزيران 2022، حيث وصف التحركات التي تقودها قطر في غزة وإسرائيل بأنها "نعمة"، كما نُشر اليوم في المواقع العبرية.

بالإضافة إلى ذلك، يُسمع في التسجيل "كوهين" وهو يُشيد بأمير قطر، الذي يرأس الإمارة، ووصفه بأنه "شاب نشأ على يد جيل، ويدير قطر بحزم".

وبحسب "كوهين"، فإن قطر "دولةٌ ساعدتنا في الحفاظ على السلام في غزة بفضل حقائب الدولارات التي مرت عبرها. وتعرضنا أيضًا لانتقادات بسبب هذا، لكن الكثير من ذلك يعود إلى هذا الرجل"، كما أضاف.

