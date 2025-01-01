  1. الرئيسية
جيش الاحتلال يحاصر 4 قرى فلسطينية جنوب غرب رام الله بشبهة خروج منفذي عملية القدس منها

الإثنين 08 سبتمبر 2025 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف القرى الفلسطينية شمال القدس، جنوب غرب مدينة رام الله، تحت مبررات أن منفذي العملية في القدس الذي أسفر عن مقتل 5 اسرائيليين وإصابة نحو 20 آخرين، خرجا من هناك.

وتعيش الضفة منذ عامين تحت حصار خانق، حيث تعيق أكثر من ألف بوابة حديدية وحاجز عسكري حركة التنقل بين المحافظات، في ظل تدهور اقتصادي متفاقم.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال فقد فرض الجيش حصارا على 4 قرى فلسطينية بغلاف القدس هي قطنا وبيدو وبيت عنان وبيت دقو.

وتشير تقديرات "الشاباك" إلى أن منفذي العملية غادروا قرى الضفة الغربية، ويشير وصولهم إلى مفترق راموت إلى أنهم قدموا من شمال القدس.

وصرح جيش الاحتلال الإسرائيلي: "في أعقاب إطلاق النار على مفترق راموت صباح اليوم الاثنين، انتشرت قوات الجيش في المنطقة، وتجري عمليات بحث عن المشتبه بهم بالتعاون مع شرطة إسرائيل.
وفي الوقت نفسه، حاصر جيش الاحتلال حاليًا عدة قرى على أطراف رام الله، وتُجري تحقيقات وتفتيشات ميدانية.

وتشير التحقيقات الأولية حول العملية أن المنفذين صعدا إلى الحافلة رقم 62.وبدأا بإطلاق النار على الركاب واعلنت الشرطة الإسرائيلية أن جنديا تمكن من قتلهما.

