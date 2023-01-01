  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

يقتلون طفلاً كل ساعة.. منظمة عالمية تنشر إحصائية مفجعة عن عدد الأطفال ممن اغتالتهم إسرائيل في غزة

الإثنين 08 سبتمبر 2025 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يقتلون طفلاً كل ساعة.. منظمة عالمية تنشر إحصائية مفجعة عن عدد الأطفال ممن اغتالتهم إسرائيل في غزة



وكالات - سما-

أفادت منظمة “أنقذوا الأطفال” بأن عدد الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر تجاوز 20 ألف طفل بمعدل طفل فلسطيني واحد على الأقل في كل ساعة على يد القوات الإسرائيلية.
وقالت منظمة “أنقذوا الأطفال” إن طفلا فلسطينيا واحدا على الأقل قتل كل ساعة في المتوسط ​​على يد القوات الإسرائيلية في غزة على مدى ما يقرب من 23 شهرا من الحرب، حيث تجاوز عدد الأطفال الشهداء الآن 20 ألف طفل.
وأوضحت أن أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أظهرت استشهاد ما لا يقل عن 20 ألف طفل حوالي 2% من إجمالي عدد الأطفال في غزة منذ أكتوبر 2023.
وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 1009 أطفال من بين الشهداء دون سن عام واحد، كما ولد ما يقرب من نصفهم (450) واستشهدوا خلال الحرب.

 

ووفقا لوزارة الصحة، أصيب ما لا يقل عن 42011 طفلا، بينما أفادت لجنة تابعة للأمم المتحدة بوجود ما لا يقل عن 21000 طفل مصابين بإعاقة دائمة، ولا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين أو يفترض أنهم مدفونون تحت الأنقاض.
وكثفت القوات الإسرائيلية قصفها على قطاع غزة، مما أدى إلى تدمير 97% من المدارس، و 94% من المستشفيات.
وقال المدير الإقليمي لمنظمة إنقاذ الأطفال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الشرقية أحمد الهنداوي: “هذه إحصائية مخزية.. انحدار جديد مروع في حرب تتسم بسيل متواصل من هذه الجرائم، والأسوأ من ذلك كله، أننا توقعنا هذا، هجمات ممنهجة على دور الأطفال، وملاعبهم، ومدارسهم، ومستشفياتهم، وتجويع متعمد، والعالم لا يفعل شيئا لإيقافها”.

 

وتدعو منظمة “أنقذوا الأطفال” إلى وقف فوري ونهائي لإطلاق النار، وإتاحة وصول فوري وغير مقيد للمساعدات الإنسانية المنقذة لحياة الأطفال والعائلات في جميع أنحاء غزة.

الأكثر قراءة اليوم

مُحلِّلُ اسرائيلي : إنّها بدايةُ النِّهاية والكيان سيزول خلال عاميْن … نعيش اليوم زلزالاً وجوديًّا يَدُكُّ أركانَ الصِّهْيونِيّة

صحيفة عبرية : الأمريكيون وجهوا تحذيرا لحماس بشأن مصير قادتها في الخارج

شروط أمريكية لبيع أنقرة "إف-35": طرد قادة حماس ..

نتنياهو: نوسع العملية العسكرية على أطراف وداخل غزة و 100 الف فلسطيني غادرو المدينة..

المانيا : رئيس أسبق للشاباك خطف طفلين مقابل ملايين الدولارات..

إسرائيل تحدد شروط إنهاء حرب غزة ولابيد يهاجم نتنياهو ويتهمه بترك الأسرى يواجهون الموت

أول مسلمة تتولى وزارة الداخلية في بريطانيا..

الأخبار الرئيسية

ترامب يتوقع إنهاء الحرب في غزة قريبا.. "حل جيد جدا" للجميع

كاتس يهدد غزة بـ"عاصفة هائلة" اليوم ويطالب حماس بتسليم السلاح وإطلاق سراح المحتجزين

عشرات الشهداء والجرحى بالقطاع وتدمير خمسين بناية وبرج بغزة

حماس ردا على انذار ترامب: مستعدون للجلوس فورا للمفاوضات لإنهاء الحرب

صحيفة عبرية : إسرائيل تدرس مقترح ترامب الأخير بجدية وتتوقع رفض حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية