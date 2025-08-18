  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس ردا على انذار ترامب: مستعدون للجلوس فورا للمفاوضات لإنهاء الحرب

الإثنين 08 سبتمبر 2025 12:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس ردا على انذار ترامب: مستعدون للجلوس فورا للمفاوضات لإنهاء الحرب



الدوحة /سما/

بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إنذاره الأخير" لحركة حماس بقبول عرضه الأخير لوقف إطلاق النار والإفراج عن الاسرى، أعلنت حركة حماس أنها جاهزة لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة وتشكيل لجنة لإدارة القطاع.

وقالت حركة حماس في بيانها إنها "ترحب بأي خطوة تدعم جهود وقف العدوان على شعبنا"، مؤكدة أن الحركة تلقت "عددا من الأفكار من الجانب الأميركي تهدف إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار".

وأضافت أن ذلك يجب أن يترافق "مع ضمانة التزام العدو، بشكل معلن وصريح، بما سيتم الاتفاق عليه، حتى لا تتكرر التجارب السابقة، بالوصول إلى اتفاقات ويرفضها أو ينقلب عليها، وكان آخرها الاتفاق الذي قدمه الوسطاء للحركة بناءً على مقترح أميركي، ووافقت عليه الحركة في القاهرة، بتاريخ 18/8/2025، ولم يرد عليه الاحتلال حتى اللحظة، بل استمر في مجازره وتطهيره العرقي"

وأضافت حماس أنها "على تواصل دائم مع الوسطاء لتحويل هذه الأفكار إلى اتفاق شامل يلبي مطالبنا".

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية : الأمريكيون وجهوا تحذيرا لحماس بشأن مصير قادتها في الخارج

مُحلِّلُ اسرائيلي : إنّها بدايةُ النِّهاية والكيان سيزول خلال عاميْن … نعيش اليوم زلزالاً وجوديًّا يَدُكُّ أركانَ الصِّهْيونِيّة

نتنياهو: نوسع العملية العسكرية على أطراف وداخل غزة و 100 الف فلسطيني غادرو المدينة..

شروط أمريكية لبيع أنقرة "إف-35": طرد قادة حماس ..

المانيا : رئيس أسبق للشاباك خطف طفلين مقابل ملايين الدولارات..

إسرائيل تحدد شروط إنهاء حرب غزة ولابيد يهاجم نتنياهو ويتهمه بترك الأسرى يواجهون الموت

أول مسلمة تتولى وزارة الداخلية في بريطانيا..

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية : إسرائيل تدرس مقترح ترامب الأخير بجدية وتتوقع رفض حماس

ترامب: الإسرائيليون وافقوا على شروطي لوقف الحرب وعلى حماس الموافقة

شروط أمريكية لبيع أنقرة "إف-35": طرد قادة حماس ..

إسرائيل تحدد شروط إنهاء حرب غزة ولابيد يهاجم نتنياهو ويتهمه بترك الأسرى يواجهون الموت

مُحلِّلُ اسرائيلي : إنّها بدايةُ النِّهاية والكيان سيزول خلال عاميْن … نعيش اليوم زلزالاً وجوديًّا يَدُكُّ أركانَ الصِّهْيونِيّة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية