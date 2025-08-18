حماس ردا على انذار ترامب: مستعدون للجلوس فورا للمفاوضات لإنهاء الحرب

الدوحة /سما/

بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إنذاره الأخير" لحركة حماس بقبول عرضه الأخير لوقف إطلاق النار والإفراج عن الاسرى، أعلنت حركة حماس أنها جاهزة لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة وتشكيل لجنة لإدارة القطاع.

وقالت حركة حماس في بيانها إنها "ترحب بأي خطوة تدعم جهود وقف العدوان على شعبنا"، مؤكدة أن الحركة تلقت "عددا من الأفكار من الجانب الأميركي تهدف إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار".

وأضافت أن ذلك يجب أن يترافق "مع ضمانة التزام العدو، بشكل معلن وصريح، بما سيتم الاتفاق عليه، حتى لا تتكرر التجارب السابقة، بالوصول إلى اتفاقات ويرفضها أو ينقلب عليها، وكان آخرها الاتفاق الذي قدمه الوسطاء للحركة بناءً على مقترح أميركي، ووافقت عليه الحركة في القاهرة، بتاريخ 18/8/2025، ولم يرد عليه الاحتلال حتى اللحظة، بل استمر في مجازره وتطهيره العرقي"

وأضافت حماس أنها "على تواصل دائم مع الوسطاء لتحويل هذه الأفكار إلى اتفاق شامل يلبي مطالبنا".