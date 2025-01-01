  1. الرئيسية
خامنئي يوصي الحكومة بطهران بتخزين المواد الأساسية والاستعداد للحرب القادمة

الأحد 07 سبتمبر 2025 11:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
خامنئي يوصي الحكومة بطهران بتخزين المواد الأساسية والاستعداد للحرب القادمة



طهران / وكالات /

اوصى المرشد الإيراني الأعلى السيد علي خامنئي، الأحد، بتخزين المواد الأساسية لوجود مخاطر محتملة.

ونقلت وسائل اعلام دولية عن المرشد الإيراني خلال اجتماع للحكومة، "هناك إمكانات مهمة لتحقيق الإجماع بفضل الانسجام بين مختلف المؤسسات".

وأضاف "نوصي بتوفير المواد الأساسية وتخزينها لوجود مخاطر محتملة لا يمكن التنبؤ بها".

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد، قبل أيام، أن الهدف من ضغوط أمريكا والدول الغربية هو جعل إيران دولةضعيفة منزوعة السلاح، مشيرا الى أن بلاده سترد بحزم وقوة رادعة على أي عدوان.

