ترامب: الإسرائيليون وافقوا على شروطي لوقف الحرب وعلى حماس الموافقة

قال الرئيس الأمريكي ترمب ان الإسرائيلييين وافقوا على شروطي وحان الآن دور حركة حماس للموافقة أيضا

واضاف ترامب "نطالب بإطلاق سراح الأسرى وعودتهم من غزة إلى ديارهم ونطالب جميعا بإنهاء هذه الحرب".

وقال ترامب في منشور على صفحته بمواقع التواصل "حذرت حماس بشأن تبعات عدم قبول صفقة وهذا تحذيري الأخير".

من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية ان إسرائيل منحت الضوء الأخضر للمقترح الأميركي بشأن اتفاق الرهائن.

واكدت ان المبادئ المقترحة لإنهاء الحرب في غزة تتوافق مع مطالب إسرائيل.

وقال موقع أكسيوس عن مصدرين ان ويتكوف أرسل الأسبوع الماضي مقترحا جديدا لحماس بشأن اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار.

واكد ان المقترح الجديد يتضمن حلا شاملا لإطلاق سراح كل الأسرى مقابل إنهاء الحرب في غزة.