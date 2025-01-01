  1. الرئيسية
مسيرة أطلقت من اليمن أصابت قاعة المسافرين في مطار رامون بالنقب

الأحد 07 سبتمبر 2025 02:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة أطلقت من اليمن أصابت قاعة المسافرين في مطار رامون بالنقب



القدس المحتلة/سما/

أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأحد، بأن طائرة مسيرة أطلقت من اليمن أصابت قاعة المسافرين في مطار رامون بالنقب.

وأظهرت لقطات مصورة متداولة لحظة انفجار طائرة مسيرة يمنية بمطار رامون في النقب.

وقالت القناة 14 إن السلطات الإسرائيلية دفعت بقوات وفرق إطفاء إلى مطار رامون. 

وأفاد موقع "واينت" بأن الجيش الإسرائيلي يحقق في بلاغ عن سقوط طائرة مسيرة في مطار رامون بمنطقة وادي عربة. ونتيجة لذلك، تم تعليق عمليات الهبوط والإقلاع في المطار. وأفادت هيئة المطارات بأنه "يجري فحص المدرجات".

من جهة أخرى، أفيد بجرح شخصين إثر إصابتهما بشظايا في مطار رامون.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه اعترض 3 مسيرات أطلقت من اليمن.

وقالت القناة 13 العبرية، إنه تم التعرف على 3 طائرات بدون طيار أطلقت من اليمن فوق سيناء في طريقها إلى إسرائيل.

وقالت مصادر امنية ، إن المسيرات رصدت بالتزامن مع جلسة الحكومة التي تعقد في مكان سري ومحصن، خشية من تعرضه للقصف وعمليات اغتيال.

ولفتت إلى أن المسيرات دخلت المجال الجوي الإسرائيلي وأن صافرات الإنذار دوت جنوب صحراء النقب.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو اعترض إحدى المسيرات التي أطلقت من اليمن وتابع اثنتين أخريين.

وبينما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بوقت لاحق انتهاء حدث تسلل مسيرات إلى جنوب إسرائيل، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه اعترض 3 مسيرات أطلقت من اليمن اثنتان منها قبل دخولهما الأجواء الإسرائيلية.

