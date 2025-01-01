  1. الرئيسية
بعد تسجيل 5 حالات وفاة جديدة.. حصيلة شهداء سياسة التجويع الإسرائيلي في قطاع غزة ترتفع لـ387 بينهم 138 طفلا

الأحد 07 سبتمبر 2025 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تسجيل 5 حالات وفاة جديدة.. حصيلة شهداء سياسة التجويع الإسرائيلي في قطاع غزة ترتفع لـ387 بينهم 138 طفلا



غزة /سما/

سجلت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاحد، 5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم 3 أطفال، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 387 شهيدًا، من بينهم 138 طفلًا.

ومنذ إعلان (IPC)، سُجّلت 109 حالة وفاة، من بينهم 23 طفل.
بدورها، حذرت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، تيس إنغرام، اليوم الأحد، من تفاقم خطر المجاعة في مدينة غزة، واحتمال امتدادها إلى وسط القطاع خلال أسابيع إذا لم يتم التدخل واتخاذ إجراء عاجل.
وقالت “إنغرام” إن خطر انتشار المجاعة في مدينة غزة قائم بالفعل، مشددة على أن العائلات أصبحت عاجزة عن توفير الغذاء لأطفالها، وأن الوضع في القطاع “كارثي”. وأوضحت أن الفلسطينيين، لا سيما شرقي وشمالي مدينة غزة، يعيشون تحت وطأة تهديد مستمر من القصف الإسرائيلي المتصاعد.
وأشارت إلى أن سكان هذه المناطق يفرون نحو الغرب باتجاه البحر، حيث تزداد أعداد المخيمات والخيام على طول الشريط الساحلي. وأضافت أن مدراء المستشفيات أبلغوها بارتفاع أعداد الأطفال المصابين بكسور وحروق وجروح جراء القصف الإسرائيلي في الأيام الأخيرة.

