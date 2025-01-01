صحيفة عبرية : الأمريكيون وجهوا تحذيرا لحماس بشأن مصير قادتها في الخارج

القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة "إسرائيل هايوم" عن تحذير وجهه المفاوضون الأمريكيون لحماس وسط أنباء عن استئناف المحادثات بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة.

ونقلت "إسرائيل هايوم" عن مصادرها أن الأمريكيين حذروا حماس من أنه في حال تعرض الرهائن للقتل على يد الحركة، ستواجه قيادة حماس في الخارج خطر الاغتيالات المستهدفة الفورية.

كما طالبت واشنطن بتقديم معلومات محدثة عن حالة الرهائن، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الغذائية والطبية إليهم.

وأضافت المصادر أن الأمريكيين أوضحوا لحماس أنهم لن يمنعوا إسرائيل من التقدم نحو مدينة غزة، مؤكدين أن السبيل الوحيد لوقف القتال هو التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن.

وحسب الصحيفة، فقد انتقد الأمريكيون الوسطاء لمحاولتهم التقدم فقط في إطار مقترح ويتكوف الجزئي.

وأشار مسؤولون أمريكيون أيضا إلى أن وقف الهجوم الإسرائيلي يمكن أن يتم من خلال مرحلة أولية مماثلة لصيغة ويتكوف، لكنها ستتضمن بالفعل خطوات عملية نحو تسوية شاملة، تتضمن نشر قوات ومنظمات دولية في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، على أن تتولى تلك الهيئات مسؤوليات مدنية وأمنية هناك.