تأجيل إبحار أسطول المساعدات المتجه من تونس إلى غزة

تونس/سما/

تأجل إبحار أسطول المساعدات المتجه من تونس إلى غزة والذي كان مقررا اليوم الأحد، وفق ما أعلنت الجهة المنظمة أمس السبت، التي أرجعت ذلك إلى "أسباب تقنية ولوجستية".

وأعلنت هيئة أسطول الصمود العالمي "تأجيل موعد الإبحار، من اليوم الأحد إلى يوم الأربعاء المقبل، مرجعة السبب "لأسباب تقنية ولوجستية خارجة عن إرادتها".

وسبق أن أرجئ موعد الإبحار، خصوصا بسبب رداءة الأحوال الجوية.

يحمل الأسطول مساعدات إنسانية ويقل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين.

ويفترض أن ينضم القسم المغاربي من أسطول الصمود إلى السفن والمراكب المتجهة إلى غزة التي انطلقت من إسبانيا وإيطاليا، بهدف فتح ممر إنساني ووضع حد لإبادة الشعب الفلسطيني المتواصلة في غزة، بحسب ما أفاد القائمون على "أسطول الصمود العالمي".

ويتوقع أن يصل الأسطول إلى غزة في منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري، ويأتي تحركه بعدما منعت إسرائيل في يونيو/حزيران/ ويوليو/ تموز الماضيين محاولتين للناشطين في هذه المبادرة لتوصيل مساعدات بحرا إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

ويضم الأسطول الجديد عشرات القوارب ومئات الأشخاص من 44 دولة، ويتكون من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة صمود نوسانتارا الماليزية.

ومن بين الناشطين الوافدين من عشرات الدول، السويدية غريتا ثونبرغ.

والممثلان الأيرلندي ليام كنينغهام والإسباني إدوارد فرنانديز، إلى جانب نواب أوروبيين وشخصيات عامة بينها الرئيسة السابقة لبلدية برشلونة آدا كولاو.

يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت في 22 أغسطس/ آب الماضي المجاعة في غزة، محذرة من أن 500 ألف شخص يواجهون ظروفا "كارثية".