إسرائيل تخطط لمواصلة هدم المزيد من الابراج في كل مناطق قطاع غزة ..

الأحد 07 سبتمبر 2025 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تخطط لمواصلة هدم المزيد من الابراج في كل مناطق قطاع غزة ..



القدس المحتلة/سما/

يخطط جيش الاحتلال بإيعاز من القيادة الجنوبية وسلاح الجو لهدم ابراج وعمارات جديدة في مدينة غزة خلال الأيام المقبلة، بدعوى استخدامها من قبل حماس لأغراض عسكرية.

وأشار موقع واللا العبري إلى أن هذه العمليات ستتواصل بالتزامن مع إجراء تقييمات ميدانية مرتبطة بتهجير السكان نحو الجنوب.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن وزير الحرب يسرائيل كاتس يدفع باتجاه توسيع الهجمات لتشمل أبراجًا أخرى في مختلف مناطق القطاع، بزعم أنها تشكل تهديدًا على القوات الإسرائيلية خلال أي عملية برية مرتقبة.

ويتولى منسق حكومة نتنياهو تنسيق الجهود لإعداد منطقة نزوح جديدة وتجنيد منظمات الإغاثة الدولية، بما فيها الأمم المتحدة.

وبحسب التقرير خلال الأيام المقبلة، سيتم تجنيد آلاف الجنود الاحتياطيين الإضافيين في قواعد التدريب كجزء من الاستعدادات لاحتلال مدينة غزة. ووفقًا لمصادر في شعبة العمليات بهيئة اركان جيش الاحتلال فإن هذه عملية تدريجية ستستمر لمدة أسبوع ونصف.

