عشرات الشهداء والجرحى بالقطاع معظمهم بمدينة غزة

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٧٠١ من الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٧٦ شهيدا منذ فجر الاربعاء في قطاع غزة ٥٣ منهم في مدينة غزة.

غزة والشمال

وارتقى ثمانية شهداء ١١ اصابة جراء قصف الطيران مدرسة الفرابي التي تؤوي نازحين مقابل ملعب اليرموك بمدينة غزة.

وارتقى شهيدان طفلان ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال خيمة نازحين قرب المجلس التشريعي بحي الرمال غربي مدينة غزة.

واستشهد خمسة مواطنين وإصابات جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في عمارة الغزالي بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

ونسف الاحتلال مباني سكنية شرق حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

كما ارتقى شهيد جراء استهداف الاحتلال منزل محيط مسجد بئر السبع في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وارتفعت حصيلة شهداء طالبي المساعدات في منطقة "زيكيم" شمال غرب قطاع غزة إلى ١٩ شهيداً ونحو ١٥٠ جريح.

وواصل جيش الاحتلال قصف الأبراج السكنية ودمر برج السوسي المكون من ١٥ طابق وهدّد بتدمير برج الرؤيا .

وسط القطاع

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

واستشهد ستة مواطنين خلال ال ٢٤ ساعة الماضية في المنطقة الوسطى من القطاع.

جنوب قطاع غزة

واستشهد مواطن ومصابون في قصف الاحتلال منطقة "أرض الليمون" جنوبي مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد ٢١ مواطن خلال ٢٤ ساعة في مناطق متفرقة من خان يونس بينهم سبعة من طالبي المساعدات وشهيدة متاثرة بجراحها.

كما استشهد ثلاثة عشر مواطنا في القصف المتواصل على خان يونس خاصة على خيام النازحين.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٦٨ مواطن بينهم ٨ شهداء انتشال من تحت الركام و ٣٦٢ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٤٣٦٨ شهيدًا و ١٦٢٣٦٧ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ١١٨٢٨ شهيدًا و ٥٠٣٢٦ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٢٣ شهيدا و ١٤٣ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ٢٣٨٥ شهيدًا وأكثر من ١٧٥٧٧ إصابة.

وسجلت مشافي قطاع غزة، خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية، ٦ حالات وفاة جديدة بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٣٨٢ حالة وفاة، من ضمنهم ١٣٥ طفلًا.