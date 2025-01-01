إعلام عبري: الامارات هددت بالانسحاب من اتفاقيات إبراهيم وغلق باب التطبيع حال نفذت إسرائيل مخطط ضم الضفة

القدس المحتلة/سما/

وجهت الإمارات العربية المتحدة رسالةً قوية إلى إسرائيل في الأيام الأخيرة مفادها” إن خطوات الضم في الضفة الغربية ستُشكّل “خطًا أحمر” وقد تُؤدي إلى الانسحاب من اتفاقيات إبراهيم.

هذا ما أفاد به الصحفي روي كيز مساء اليوم السبت على قناة كان 11.

وبحسب التقرير، تُنسّق الإمارات مواقفها مع السعودية بشأن هذه القضية. وقد التقى رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، هذا الأسبوع في الرياض بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقررا أن الضم سيؤدي إلى انهيار العلاقات. حتى أن مصدرًا في العائلة المالكة السعودية صرّح بأن الإمارات قد تنسحب من الاتفاق، بل إن هذه الخطوة ستُغلق الباب أمام إمكانية التطبيع بين إسرائيل والسعودية.

وأضاف المصدر أن “إسرائيل من خلال هذه التحركات تلعب في أيدي إيران وحماس، لأن مصلحتهما هي منع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية”.

ترى السعودية، التي تقود حملة للاعتراف الدولي بدولة فلسطينية، أن الضم يُشكل تهديدًا مباشرًا لجهود السلام. وتقول إن هذه الخطوة تضر بآفاق الاستقرار الإقليمي.

كما أوضحت الإمارات موقفها. وصرحت لينا نسيبة، المسؤولة الكبيرة في وزارة الخارجية، هذا الأسبوع: “إن خطوات الضم في الضفة الغربية ستقوض اتفاقيات إبراهيم. لا يمكننا السماح للمتطرفين بإملاء سياساتنا “.