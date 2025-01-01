  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إعلام عبري: الامارات هددت بالانسحاب من اتفاقيات إبراهيم وغلق باب التطبيع حال نفذت إسرائيل مخطط ضم الضفة

السبت 06 سبتمبر 2025 11:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري: الامارات هددت بالانسحاب من اتفاقيات إبراهيم وغلق باب التطبيع حال نفذت إسرائيل مخطط ضم الضفة



القدس المحتلة/سما/

وجهت الإمارات العربية المتحدة رسالةً قوية إلى إسرائيل في الأيام الأخيرة مفادها” إن خطوات الضم في الضفة الغربية ستُشكّل “خطًا أحمر” وقد تُؤدي إلى الانسحاب من اتفاقيات إبراهيم.
هذا ما أفاد به الصحفي روي كيز مساء اليوم السبت على قناة كان 11.
وبحسب التقرير، تُنسّق الإمارات مواقفها مع السعودية بشأن هذه القضية. وقد التقى رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، هذا الأسبوع في الرياض بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقررا أن الضم سيؤدي إلى انهيار العلاقات. حتى أن مصدرًا في العائلة المالكة السعودية صرّح بأن الإمارات قد تنسحب من الاتفاق، بل إن هذه الخطوة ستُغلق الباب أمام إمكانية التطبيع بين إسرائيل والسعودية.
وأضاف المصدر أن “إسرائيل من خلال هذه التحركات تلعب في أيدي إيران وحماس، لأن مصلحتهما هي منع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية”.

 

ترى السعودية، التي تقود حملة للاعتراف الدولي بدولة فلسطينية، أن الضم يُشكل تهديدًا مباشرًا لجهود السلام. وتقول إن هذه الخطوة تضر بآفاق الاستقرار الإقليمي.
كما أوضحت الإمارات موقفها. وصرحت لينا نسيبة، المسؤولة الكبيرة في وزارة الخارجية، هذا الأسبوع: “إن خطوات الضم في الضفة الغربية ستقوض اتفاقيات إبراهيم. لا يمكننا السماح للمتطرفين بإملاء سياساتنا “.

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل خطة هاليفي السرية التي وأدها نتنياهو لإنهاء حرب غزة : تضمنت إبقاء حماس..

ترامب: نجري مفاوضات عميقة مع حماس وبعض الاسرى الاسرائيليين لقي حتفه مؤخراً في غزة

قائد “سنتكوم” يزور إسرائيل بشكل مفاجئ ويبحث احتمال عودة التصعيد وشن عدوان على إيران

الرئيس عباس : لا مانع من شراكة في إدارة غزة.. ومصممون على سحب السلاح الفلسطيني من لبنان

وزير الحرب الإسرائيلي يتباهى بتدمير برج “السوسي” السكني في مدينة غزة ويهدد بنسف كافة المباني العالية

إسبانيا تصعد لهجتها ضد الاحتلال والمواقف الأوروبية.. هذا ما توعد به وزير خارجيتها ضد اسرائيل

أسعار صرف العملات في فلسطين

الأخبار الرئيسية

الكشف عن مبادرة أميركية قطرية مصرية مرتقبة …

وزير الحرب الإسرائيلي يتباهى بتدمير برج “السوسي” السكني في مدينة غزة ويهدد بنسف كافة المباني العالية

قائد “سنتكوم” يزور إسرائيل بشكل مفاجئ ويبحث احتمال عودة التصعيد وشن عدوان على إيران

الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع العملية العسكرية في غزة ويأمر السكان بإخلائها فورًا والتوجه نحو “المناطق الآمنة” في الجنوب

IMG_1522

مصر: غزة تشهد مجاعة متكاملة الأركان من صنع إسرائيل ونقف بثبات إلى جانب الأونروا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية