مؤسسة "هند رجب": بولندا تحتجز وتحقق مع 3 مندوبي أسلحة إسرائيليين

وارسو/وكالات/

قالت مؤسسة "هند رجب"، اليوم السبت، إن بولندا تحتجز وتحقق مع 3 مندوبي أسلحة إسرائيليين بطلب من مبادرة العدالة البولندية الفلسطينية.

وأوضحت المؤسسة أن التحقيق يأتي في إطار ملاحقة المسؤولين والشركات الإسرائيلية المتورطة في تصدير الأسلحة، والتي تُستخدم في العدوان على قطاع غزة ضد المدنيين العزّل.

وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوة "تمثل إنجازاً مهماً في مسار محاسبة الاحتلال على جرائمه"، ودعت إلى توسيع رقعة الإجراءات القانونية في أوروبا والعالم لوقف تجارة السلاح مع إسرائيل وملاحقة المتورطين فيها.