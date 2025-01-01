  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الإمارات تدعم مصر وتدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين

السبت 06 سبتمبر 2025 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تدعم مصر وتدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين



ابو ظبي/سما/

أكدت الإمارات "وقوفها الكامل إلى جانب مصر"، معربة عن إدانتها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وثمنت جهود مصر "المستمرة في نصرة الشعب الفلسطيني والتصدي لمحاولات تهجيره، والسعي للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وتخفيف معاناة المدنيين".

واعتبرت الإمارات، وفق البيان، أن تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، "تمثل امتدادًا خطيرًا لسياسات الاحتلال".

وجددت إدانتها "لكافة محاولات التهجير التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق".

وشددت الإمارات على أن "هذه الدعوات الباطلة (لتهجير الفلسطينيين) تُعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، وتعدياً سافراً على حق الشعب الفلسطيني الثابت في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة".

الأكثر قراءة اليوم

أضاف بندا جديدا.. نتنياهو يطرح شروط إسرائيل الخمسة لوقف الحرب على غزة

تفاصيل خطة هاليفي السرية التي وأدها نتنياهو لإنهاء حرب غزة : تضمنت إبقاء حماس..

ترامب: نجري مفاوضات عميقة مع حماس وبعض الاسرى الاسرائيليين لقي حتفه مؤخراً في غزة

نتنياهو يتهم مصر بسجن الفلسطينيين بغزة وعدم السماح لهم بالخروج

قائد “سنتكوم” يزور إسرائيل بشكل مفاجئ ويبحث احتمال عودة التصعيد وشن عدوان على إيران

الرئيس عباس : لا مانع من شراكة في إدارة غزة.. ومصممون على سحب السلاح الفلسطيني من لبنان

الصين تعلن الانضمام إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين

الأخبار الرئيسية

وزير الحرب الإسرائيلي يتباهى بتدمير برج “السوسي” السكني في مدينة غزة ويهدد بنسف كافة المباني العالية

قائد “سنتكوم” يزور إسرائيل بشكل مفاجئ ويبحث احتمال عودة التصعيد وشن عدوان على إيران

الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع العملية العسكرية في غزة ويأمر السكان بإخلائها فورًا والتوجه نحو “المناطق الآمنة” في الجنوب

IMG_1522

مصر: غزة تشهد مجاعة متكاملة الأركان من صنع إسرائيل ونقف بثبات إلى جانب الأونروا

تفاصيل خطة هاليفي السرية التي وأدها نتنياهو لإنهاء حرب غزة : تضمنت إبقاء حماس..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية