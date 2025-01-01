الإمارات تدعم مصر وتدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين

ابو ظبي/سما/

أكدت الإمارات "وقوفها الكامل إلى جانب مصر"، معربة عن إدانتها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وثمنت جهود مصر "المستمرة في نصرة الشعب الفلسطيني والتصدي لمحاولات تهجيره، والسعي للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وتخفيف معاناة المدنيين".

واعتبرت الإمارات، وفق البيان، أن تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، "تمثل امتدادًا خطيرًا لسياسات الاحتلال".

وجددت إدانتها "لكافة محاولات التهجير التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق".

وشددت الإمارات على أن "هذه الدعوات الباطلة (لتهجير الفلسطينيين) تُعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، وتعدياً سافراً على حق الشعب الفلسطيني الثابت في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة".