الصحة : 6 وفيات جديدة بسبب التجويع بغزة خلال 24 ساعة

السبت 06 سبتمبر 2025 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 6 وفيات جديدة بسبب التجويع بغزة خلال 24 ساعة



غزة/سما/

سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 6 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم طفل.

وارتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 382 شهيدًا، من بينهم 135 طفلًا.
وأشارت إلى أنه منذ إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) للمجاعة في غزة، سُجّلت 104 وفيات إضافية، من بينها 20 طفلًا.

بدوره، حذر مدير منظمة الصحة العالمية من استمرار المجاعة في غزة، داعيا إسرائيل إلى وقف هذه "الكارثة".

وقال تيدروس ادهانوم غيبريسوس "إنها كارثة كان يمكن لإسرائيل أن تتجنبها، وتستطيع وقفها في أي لحظة".

