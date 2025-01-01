تفاصيل خطة هاليفي السرية التي وأدها نتنياهو لإنهاء حرب غزة : تضمنت إبقاء حماس..

القدس المحتلة/سما/

كشفت هيئة البث التابعة للاحتلال (كان 11) العبرية، اليوم ، أن قيادة جيش الاحتلال ورئيس أركانها السابق، هرتسي هاليفي، حاولت إقناع المستوى السياسي وعلى رأسه بنيامين نتنياهو، بالتوصل إلى صفقة شاملة من مرحلة واحدة لإعادة جميع المحتجزين، حتى لو كان الثمن هو إبقاء حركة حماس في قطاع غزة وإنهاء الحرب.

إلا أن نتنياهو رفض المقترح بشكل قاطع، واصفاً إياه بـ"الهزيمة".

بحسب مصادر نقلتها القناة، فإن هاليفي وفريق من كبار الضباط في الجيش عملوا خلال الأشهر التي سبقت عملية رفح البرية على صياغة هذا المقترح.