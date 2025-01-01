عشرات الشهداء والجرحى واسرائيل تبدأ بتدمير أبراج غزة السكنية

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة لليوم الـ 700 من الحرب، مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من 70 شهيدا منذ فجر الاربعاء في قطاع غزة ٤٣ منهم في مدينة غزة.

واعلن جيش الاحتلال نيته تفجير الأبراج السكنية العالية بمدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال برج مشتهى المكون من 15 طابق وهددت بتفكير برج مكة غرب غزة.

غزة والشمال

وارتقى خمسة شهداء وإصابات جراء قصف الطيران منزلًا في محيط سوق مخيّم الشاطئ غربي مدينة غزة.

واصيب عدد من المواطنين باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا في شارع النفق شمالي مدينة غزة.

واستشهد خمسة مواطنين واصيب 115 من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمالي قطاع غزة.

وسط القطاع

وارتقى شهيدان وإصابات؛ جرّاء قصف مُسيّرة الاحتلال مجموعة من المواطنين في "مخيم 2" بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

واستشهد سبعة مواطنين خلال ال 24 ساعة الماضية في المنطقة الوسطى من القطاع.

جنوب قطاع غزة

ونفذت قوات الاحتلال عمليات تفجير للعديد من المنازل وسط وشمال المدينة.

واستشهد 11 مواطنا خلال 24 ساعة في مناطق متفرقة من خان يونس بينهم 5 من طالبي المساعدات.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 69 مواطنا و 422 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة ان حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 64,300 شهيدًا و162,005 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر للعام 2023".

واضافت ان حصيلة الشهداء والإصابات بلغت منذ 18 آذار/ مارس 2025 حتى اليوم 11,768 شهيدًا و 49,964 إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ 24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 6 شهداء و109 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى 2362 شهيدًا وأكثر من 17434 إصابة.

وسجلت مشافي قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 3 حالات وفاة جديدة بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 376 حالة وفاة، من ضمنهم 134 طفلًا.

كما اصدر المكتب الإعلامي الحكومي تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة لليوم 700 على التوالي، من السبت 7 أكتوبر 2023 حتى السبت 6 سبتمبر 2025

أولاً: المعطيات السكانية والسياق العام:

-(+2.4) مليون نسمة في قطاع غزة يتعرضون للإبادة والتجويع والتطهير العرقي.

- (700) يومٍ على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين في قطاع غزة.

- (90%) نسبة الدمار الشامل الذي أحدثه الاحتلال في قطاع غزة.

- (+68) مليار دولار مجموع الخسائر الأولية المباشرة للإبادة الجماعية.

- (+80%) من مساحة قطاع غزة سيطر عليها الاحتلال بالاجتياح والنار والتهجير.

- (109) مرات قصف الاحتلال منطقة المواصي التي يزعم أنها "إنسانية آمنة".

- (+150,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة.

- ثانياً: الشهداء والمفقودون والمجازر:

- (73,731) مجموع أعداد الشهداء والمفقودين منذ بدء الإبادة الجماعية.

- (64,300) مجموع الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات منذ بدء حرب الإبادة.

- (9,500) مفقود، منهم: شهداء مازالوا تحت الأنقاض، أو مصيرهم مازال مجهولاً.

- (+20,000) عدد الشهداء الأطفال، وصل منهم للمستشفيات (19,424).

- (+12,500) عدد الشهيدات من النساء، وصل منهن للمستشفيات (10,138).

- (8,990) عدد الأمهات الشهيدات.

- (22,404) عدد الآباء الشهداء.

- (1,009) أطفال استشهدوا وكانت أعمارهم أقل من عام واحد.

- (+450) طفلاً رضيعاً وُلِدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية.

- (1,670) شهيداً من الطواقم الطبية قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

- (139) شهيداً من الدفاع المدني قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

- (248) شهيداً من الصحفيين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

- (173) شهيداً من موظفي البلديات في قطاع غزة، بينهم (4) رؤساء بلديات.

- (+780) شهيداً من شرطة وعناصر تأمين مساعدات قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي.

- (860) شهيداً من الحركة الرياضية من جميع الألعاب الرياضية.

- (+39,000) أسرة تعرضت للمجازر من الاحتلال "الإسرائيلي".

- (2,700) أسرة أُبيدت ومُسحت من السجل المدني (بعدد 8,563 شهيداً).

- (6,020) أسرة أُبيدت ومُتبقي منها ناجي وحيد (بعدد 12,911 شهيداً).

- (+55%) من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.

- (376) شهيداً بسبب الجوع وسوء التغذية، بينهم (134) طفلاً.

- (23) شهيداً بسبب عمليات الإنزال الجوي الخاطئ للمساعدات.

- (41%) من مرضى الكلى فقدوا حياتهم بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية.

- (+12,000) حالة إجهاض بين الحوامل بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية.

- (17) شهيداً بسبب البرد في مخيمات النزوح القسري، (منهم 14 طفلاً).

- ثالثاً: الإصابات والاعتقالات والحالات الإنسانية:

- (162,005) مجموع الجرحى والمصابين الذين وصلوا للمستشفيات.

- (19,000) مجموع الجرحى الذين هم بحاجة إلى تأهيل طويل الأمد.

- (+4,800) مجموع حالات البتر، بينهم (18% أطفال).

- (1,200) مجموع حالات الشلل.

- (1,200) مجموع حالات فقدان البصر.

- (429) مجموع المصابين من الصحفيين.

- (6,691) مدنياً تعرضوا للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة الجماعية.

- (362) عدد من تعرضوا للاعتقال من الطواقم الطبية.

- (48) عدد من تعرضوا للاعتقال من الصحفيين.

- (26) عدد من تعرضوا للاعتقال من طواقم الدفاع المدني.

- (21,182) مجموع أرامل الحرب (اللواتي استشهد أزواجهن).

- (56,320) مجموع الأطفال الأيتام (أطفال بلا والدين أو أحدهما).

- (+2,142 مليون) حالة أصيبت بأمراض معدية مختلفة نتيجة النزوح القسري.

- (+71,338) حالة أصيبت بمرض الكبد الوبائي.

- رابعاً: القطاع الصحي:

- (38) مستشفى قصفها الاحتلال أو دمرها أو أخرجها عن الخدمة.

- (96) مركزاً للرعاية الصحية قصفه الاحتلال أو دمره أو أخرجه عن الخدمة.

- (197) سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

- (788) هجوماً على خدمات الرعاية الصحية "مرافق، مركبات، كوادر، سلاسل إمداد".

- (61) مركبة للدفاع المدني "إنقاذ وإطفاء" استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

- خامساً: التعليم والمؤسسات الأكاديمية:

- (95%) من مدارس قطاع غزة لحقت بها أضراراً مادية نتيجة القصف والإبادة.

- (+90%) من المباني المدرسية تحتاج إلى إعادة بناء أو تأهيل رئيسي.

- (662) مبنى مدرسياً تعرض لقصف مباشر، ما يقارب "80%" من إجمالي المدارس.

- (163) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال كلياً.

- (388) مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال جزئياً.

- (+13,500) عدد الطلبة الشهداء الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي".

- (+785,000) عدد الطلبة الذين حرمهم الاحتلال "الإسرائيلي" من التعليم.

- (+830) معلماً وكادراً تربوياً قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب.

- (+193) عالماً وأكاديمياً وباحثاً قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الحرب.

- سادساً: دور العبادة والمقابر:

- (+833) مسجداً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل كلي.

- (+180) مسجداً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل جزئي.

- (3) كنائس استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي" أكثر من مرة.

- (40) مقبرة دمرها الاحتلال من أصل (60) مقبرة.

- (+2,450) جثماناً من الأموات والشهداء سرقها الاحتلال من المقابر.

- (7) مقابر جماعية أقامها الاحتلال داخل المستشفيات.

- (529) شهيداً قتلهم الاحتلال واُنتشلوا من المقابر الجماعية داخل المستشفيات.

- سابعاً: السكن والنزوح القسري والإيواء:

- (≈268,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل كلي.

- (≈148,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل بليغ غير صالح للسكن.

- (≈153,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

- (+288,000) أسرة فلسطينية بدون مأوى.

- (+125,000) خيمة اهترأت كلياً وغير صالحة للإقامة من أصل (135,000).

- (≈2) مليون إنسان مدني تعرض للنزوح بسبب سياسة التهجير القسري.

- (273) مركزاً للإيواء والنزوح القسري استهدفه الاحتلال.

- ثامناً: التجويع ومنع المساعدات والعلاج:

- (186) يوماً على إغلاق الاحتلال التام لجميع معابر قطاع غزة.

- (111,600) شاحنة مساعدات إنسانية ووقود منع الاحتلال دخولها لقطاع غزة.

- (46) تكية طعام استهدفها الاحتلال في إطار فرض سياسة التجويع.

- (61) مركزاً لتوزيع المساعدات والغذاء استهدفها الاحتلال في إطار فرض التجويع.

- (67) شهيداً من المبادرين والقائمين على العمل الخيري قتلهم الاحتلال.

- (128) عدد مرات استهداف الاحتلال لقوافل المساعدات والإرساليات الإنسانية.

- (2,362) شهيداً قتلهم الاحتلال في "مصائد الموت"، وأكثر من (17,434) إصابة، وأكثر من 200 مفقودٍ.

- (650,000) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء.

- (40,000) طفل رضيع "أقل من عام" مهددون بالموت جوعاً بسبب انعدام حليب الأطفال.

- (250,000) علبة حليب يحتاجها أطفال قطاع غزة شهرياً يمنع الاحتلال إدخالها.

- (22,000+) مريض بحاجة للعلاج في الخارج ويمنعهم الاحتلال من السفر.

- (+5,200) طفل يحتاجون إجلاءً طبياً عاجلاً لإنقاذ حياتهم.

- (+17,000) مريض أنهوا إجراءات التحويل وينتظرون سماح الاحتلال لهم بالسفر.

- (12,500) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج.

- (350,000) مريض مزمن في خطر بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية.

- (3,000) مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج.

- (≈107,000) سيدة حامل ومرضعة مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية.

- تاسعاً: البنية التحتية والمرافق العامة:

- (725) بئر ماء مركزي دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" وأخرجها من الخدمة.

- (134) مشروعاً للمياه العذبة استهدفها الاحتلال، مُرتكباً خلالها مجازر أودت بحياة أكثر من (9,400) شهيد، غالبيتهم من الأطفال.

- (5,080) كيلو متر أطوال شبكات كهرباء دمرها الاحتلال.

- (2,285) عدد محولات توزيع كهرباء هوائية وأرضية دمرها الاحتلال.

- (235,000) عدادات المشتركين التي دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

- (+2,123) مليار كيلو وات/ساعة، كمية كهرباء حرم منها قطاع غزة طيلة الحرب.

- (+700,000) متر طولي شبكات مياه دمرها الاحتلال.

- (+700,000) متر طولي شبكات صرف صحي دمرها الاحتلال.

- (+3) مليون متر طولي شبكات طُرق وشوارع دمرها الاحتلال.

- (244) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

- (292) منشأةً وملعباً وصالة رياضية دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

- (208) مواقع أثرية وتراثية استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي".

- عاشراً: الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية:

- (+2,8) مليار دولار الخسائر المباشرة للقطاع الزراعي نتيجة حرب الإبادة بغزة.

- (+94%) من الأراضي الزراعية دمرها الاحتلال من أصل (178,000) دونم.

-(1,223) بئراً زراعية دمرها الاحتلال "الإسرائيلي" وأخرجها من الخدمة.

- (665) مزرعة أبقار وأغنام ودواجن دمرها الاحتلال "الإسرائيلي".

- (+93,000) دونم من الأراضي المزروعة بالخضروات تقلصت إلى (4,000) فقط.

- (+85%) من الدفيئات الزراعية تعرضت للتدمير في محافظات قطاع غزة.

- (405,000) طن من إنتاج الخضروات السنوي تراجع إلى (28,000) طن فقط.

- (100%) من الثروة السمكية تضررت نتيجة استهداف الاحتلال لمناطق الصيد.