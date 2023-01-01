  1. الرئيسية
المئات يشاركون في وقفة شموع ببودابست تكريما لأرواح أكثر من 20,000 طفل استشهدوا في قطاع غزة

السبت 06 سبتمبر 2025 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المئات يشاركون في وقفة شموع ببودابست تكريما لأرواح أكثر من 20,000 طفل استشهدوا في قطاع غزة



بودابست/سما/

شارك المئات في بودابست في وقفة شموع غير مسبوقة، تكريما لأرواح أكثر من 20,000 طفل استشهدوا في قطاع غزة، منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي حرب الابادة الجماعية في 7 أكتوبر عام 2023، استجابة لدعوة سفارة دولة فلسطين لدى المجر.

وشهدت الفعالية حضورًا دبلوماسيًا رفيعًا، حيث شارك أكثر من 60 سفيرا وممثلا رسميا لعدة دول، إلى جانب ممثلين عن أحزاب سياسية ومنظمات مدنية وجاليات.

وألقى سفير فلسطين فادي الحسيني، كلمة، عبّر فيها عن الألم والغضب، والأمل بحرية وعدالة، كما ألقت سفيرة المملكة المغربية وعميدة السفراء العرب والأفارقة كريمة قبّاج، كلمة دعم وتضامن.  

وفي لحظة إنسانية استثنائية، اعتلت طفلة فلسطينية تبلغ من العمر سبع سنوات، نجت من العدوان على غزة المنصة، لتوجه رسالة قصيرة، لكنها حملت أملاً كبيرًا.

وأُطلقت في السماء بالونات بيضاء وطيور حمام، كرموز للسلام والبراءة، ووقف الجميع دقيقة صمت، أضاءوا خلالها الشموع في مشهد مؤثر.

وعبرت سفارة دولة فلسطين عن بالغ شكرها لكل من حضر وأظهر تضامنه، مؤكدة أن "مثل هذه اللحظات تمنح الشعب الفلسطيني القوة والعزم، للاستمرار في طريق النضال حتى تحقيق العدالة والحرية والكرامة."

