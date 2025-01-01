رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم السبت، في عناوينها استشهاد وإصابة عشرات المواطنين في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة. منذ 700 يوم.

كما عنونت الصحف، استشهاد المواطن أحمد عبد الفتاح شحادة (57 عاماً) برصاص الاحتلال قرب حاجز المربعة جنوب غرب نابلس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- شهيد من عوريف وإصابات بينها رضيعة في عدوان للمستوطنين على خلة الضبع

- رفض عربي لتهجير شعبنا.. ومصر تؤكد: خط أحمر لن نسمح بحدوثه

- رسالتان من الرئيس عباس لنظيره الباكستاني ورئيس الوزراء

-اليونيسف": الطفولة لا يمكن أن تبقى على قيد الحياة مع استعداد اسرائيل لاحتلال غزة

- وزير الخارجية البلجيكي: الاتحاد الأوروبي "ليس على مستوى المسؤولية" بشأن الحرب على غزة

- الصين وفنلندا تنضمان إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين

- وزراء الخارجية العربية: معالجة جذور الصراع تأتي عبر تسوية القضية الفلسطينية

- مدير "الصحة العالمية" يدعو إلى وقف كارثة المجاعة في غزة

"الأيام":

_ 72 شهيداً غالبيتهم في غزة والاحتلال يبدأ تدمير الأبراج والبنايات المرتفعة

_ نتنياهو يضيف بندا جديدا لشروط وقف الحرب على غزة

_ شهيد برصاص الاحتلال قرب نابلس والمستوطنون يشنون سلسلة اعتداءات

_ واشنطن تجدد معارضتها لـ "إعلان نيويورك" لحل الدولتين

_ بلجيكا: الاتحاد الأوروبي "ليس على مستوى المسؤولية" في شأن حرب غزة

_ الاحتلال يقر "خطة طوارئ" لنقل قوات للضفة من جبهات أخرى

_ شهادة مؤلمة لأحد أفراد "الدفاع" بغزة: شاهدت الأم وطفليها وهم يحترقون

تحقيق لـ "أسوشيتد برس" يفند مزاعم الاحتلال بشأن قصف مستشفى ناصر

القدس:

_ 700 يوم من الإبادة في الجحيم

- خبراء أمميون: على الجمعية العامة المطالبة بإنهاء احتلال فلسطين

- إعدام مسن على حاجز المربعة

- الصين وفنلندا انضمام إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين

- رفض مصري وعربي لتصريحات نتنياهو

- 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى