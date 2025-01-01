  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس: أجواء حارة نسبيا

السبت 06 سبتمبر 2025 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: أجواء حارة نسبيا



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، حارا نسبيا الى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً  في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة،  والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة،  والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

أضاف بندا جديدا.. نتنياهو يطرح شروط إسرائيل الخمسة لوقف الحرب على غزة

8 منهم احياء داخل المدينة ..القسام تنشر مشاهد لأسيرين خلال جولة ميدانية في غزة

بعد قراره ضد فلسطين ..هذه هي الوفود التي يدرس ترامب إلغاء تأشيراتها لحضور الجمعية العامة

طوفان المقاطعة .. موجةٌ غيرُ مسبوقةٍ للفنادق الأوروبيّة ترفض استقبال الإسرائيليين..

تدمير المباني الشاهقة..الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته وكاتس يعلن "فتح باب الجحيم في غزة"

ويتكوف يجري محادثات غير معلنة بهدف إحياء المفاوضات الخاصة باتفاق شامل للإفراج عن الأسرى

جيش الاحتلال يزعم اغتيال مسؤول مالي في كتائب القسام بقطاع غزة

الأخبار الرئيسية

تفاصيل خطة هاليفي السرية التي وأدها نتنياهو لإنهاء حرب غزة : تضمنت إبقاء حماس..

عشرات الشهداء والجرحى واسرائيل تبدأ بتدمير أبراج غزة السكنية

مسؤول سابق في الموساد: إسرائيل أهملت الحرب الاقتصادية ضد الإرهاب و"منحت قطر الشرعية" لتمويل حماس

ترامب: نجري مفاوضات عميقة مع حماس وبعض الاسرى الاسرائيليين لقي حتفه مؤخراً في غزة

الأمم المتحدة تعيد إطلاق مؤتمر حل الدولتين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية