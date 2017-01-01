مسؤول سابق في الموساد: إسرائيل أهملت الحرب الاقتصادية ضد الإرهاب و"منحت قطر الشرعية" لتمويل حماس

القدس المحتلة/سما/

بعد يوم من ادعاء رئيس الحزب الديمقراطي يائير جولان في دفاعه ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه كان مسؤولاً عن إغلاق وحدة "تسلاتسيل" التابعة للموساد - وهي الوحدة التي تعاملت مع منع تمويل الإرهاب ومراقبة مسارات الأموال القطرية - وصف الدكتور أودي ليفي ، القائد السابق للوحدة، يوم الخميس كيف تم التخلي عن الحرب الاقتصادية ضد الإرهاب وكيف تم منح قطر الشرعية لتحويل الأموال إلى غزة. وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

وصف الدكتور ليفي، الصحفي البارز في معهد القدس للاستراتيجية والاستخبارات، والرئيس السابق للوحدة بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠١٦، الوضع قائلاً: "لقد خضنا صراعًا عالميًا ضد النظام الاقتصادي للمنظمات الإرهابية".

وأضاف: "عمليًا، شملنا كل من له يدٌ في مجال الحرب الاقتصادية، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والجيش والوزارات الحكومية، ومنحنا صلاحياتٍ واسعة النطاق للعمليات في إسرائيل والخارج، مع إدراكنا أن إحدى أفضل وأكثر الطرق فعاليةً لضرب الإرهاب الإسلامي هي من خلال اقتصاده".

وبحسب قوله، أُنشئت الوحدة بقرار حكومي عام ٢٠٠١ من رئيس الوزراء آنذاك، أرييل شارون. وكان قائدها الأول الراحل مائير داغان، وكان ليفي نائبه.

في البداية، أُنشئت الوحدة تحت إشراف قيادة الأمن القومي، وكانت تابعة مباشرة لرئيس الوزراء. ومع ذلك، عندما عُيّن مائير داغان رئيسًا للموساد، قرر رئيس الوزراء نقلها إلى الموساد. في عام ٢٠١٧، بعد حوالي عام من تقاعد ليفي، أُغلقت الوحدة دون سبب رسمي.

هذا سؤالٌ مهمٌّ حول سبب إغلاقها. قد يقول البعض، بالمناسبة، إنها لم تُغلق، بل خضعت لتغييرٍ وانتقلت من الموساد إلى وزارة الجيش، تحت اسم المقر الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب. لكنها ليست نفس الوحدة، وليس تغييرًا جذريًا، كما أوضح ليفي.

وحسب قوله، فإن انتقال الوحدة من مركز الأنشطة الأمنية إلى وحدة أخرى تعمل تحت إشراف منظمةٍ ما أفرغها من برنامجها وأضرّ بعملياتها وإنجازاتها.

وأضاف: "في عمليات صنع القرار، هناك فرقٌ كبيرٌ بين وحدةٍ تابعةٍ مباشرةً لرئيس الموساد ورئيس الوزراء، ووحدةٍ تُصبح جزءًا من وزارة الجيش، دون عملياتٍ عملياتية، وتتعامل بشكلٍ رئيسي مع الإجراءات القانونية والدستورية".

وأشار ليفي إلى أنه عندما أصبحت الوحدة تابعةً للموساد، لم تعد في صميم أنشطتها.

" قضية الحرب الاقتصادية لا تزال غامضة "

زعم ليفي أن قادة الموساد بعد داغان لم يُولوا أهمية كافية للصراع الاقتصادي. وأوضح قائلاً: "يوسي كوهين، بصفته رئيسًا للموساد، أقل اهتمامًا بالقضية الاقتصادية من مائير داغان وباردو. مع أن يوسي، لو سألته، سيقول إن الأمر كان مجرد عملية تبسيط، إلا أن الحقيقة هي أنه لم يُثر اهتمامه قط. كان يعتقد أنه كان ينبغي ضخ الأموال إلى غزة ودفع الأموال للقطريين، حتى في منصبه كرئيس لمجلس الأمن القومي.

عارضتُ ذلك بشدة، لأن قطر دولة راعية للإرهاب منذ عام ١٩٩٦. لقد رأيتُ ذلك بأوضح صورة ممكنة، وحرصتُ على إعلانها دولة راعية للإرهاب قبل ٣٠ عامًا. اليوم، لستُ متفاجئًا بالتأكيد، ولو كان مائير داغان على قيد الحياة، لما تفاجأ هو أيضًا".

استمرارًا لادعاءات غولان في دفاعه، والتي تفيد بوجود صلة بين إغلاق الوحدة والخوف من كشف أنشطة غير قانونية يقوم بها مكتب رئيس الوزراء، قال ليفي: "ليس لديّ دليل على ذلك. كانت الوحدة على علم بالكثير من الأمور، وراقبت الأموال، وما كان يجري مع القطريين. هل يرتبط هذا بالخوف من أن نكشف أيضًا أنشطة غير قانونية لرئيس الوزراء بعد رصد الأنشطة القطرية؟ لا أعرف إن كانت هناك صلة، لم أصادفها. أعرف أمرًا واحدًا فقط - في عام ٢٠٠٥، حذّرت رئيس الوزراء شارون من وجود جهات أجنبية تجمع معلومات عن نظامه الاقتصادي. سمعها، ولا أعرف ماذا فعل بها".

أشار الدكتور ليفي إلى أنه لا يزال يتساءل عن سبب قرار إغلاق الوحدة. وقال: "حتى اليوم، لا تزال مسألة الحرب الاقتصادية بعيدة عن الأنظار، بل هي في طيات الكتمان. هذا مجال ذو تأثير هائل، فلا شك في ذلك. من لا يرى الحرب الاقتصادية ضدنا فهو أعمى. تتمتع دولة إسرائيل والشعب اليهودي بمزايا هائلة في هذا المجال، فلا جدوى من إهمال أهميته".

كيف يستطيع رئيس الوزراء أن يقول إنه لا توجد مشكلة في العمل مع القطريين؟

وربط ليفي إهمال الجانب الاقتصادي باندلاع حرب دامية. "لقد رأينا ما حدث في السابع من أكتوبر. تجاهلنا تمامًا المبالغ الطائلة التي دخلت غزة بموافقتنا ودون رقابة. ظننا أننا نشتري السلام، بينما فشل مفهوم "السلام مقابل الأمن" في جميع أنحاء العالم. تجاهلنا تمامًا المعلومات المتوفرة حول تمويل قطر للإرهاب حول العالم."

وأضاف: "الأسوأ من ذلك أننا تجاهلنا تمامًا حقيقة أن السعوديين والبحرينيين والمصريين والإماراتيين أعلنوا الحرب على قطر في مايو 2017، وكان البند الرئيسي هو أنهم يمولون الإرهاب ويزعزعون استقرار المنطقة. بعد ثمانية أشهر، نمنحهم الشرعية لإدخال الأموال إلى قطاع غزة، ففي النهاية، لم يكن هناك ما يسمى "نقدًا" منذ هجمات 11 سبتمبر. حتى يومنا هذا، لم أستطع فهم المبرر وراء السماح بذلك. كيف اتُخذ مثل هذا القرار، وقد رأينا ما حققه".

علاوة على ذلك، انتقد ليفي بشدة استمرار هذا السلوك حتى اليوم. وقال: "حتى اليوم، ومنذ بداية الحرب، نعتمد على القطريين، الذين يعلم الجميع - استنادًا إلى وثائق عُثر عليها في غزة أيضًا - كيف خدعونا على مر السنين. فبالإضافة إلى الأموال التي نُقلت رسميًا من قطاع غزة، حوّلوا مليونًا آخر إلى حماس وجناحها العسكري - الذين موّلوا قتل أبنائنا. ولا أحد يسأل ماذا يحدث وكيف؟ كيف يُمكن لرئيس الوزراء أن يدّعي أنه لا توجد مشكلة في العمل مع القطريين؟"

واختتم حديثه قائلاً: "الأسوأ، برأيي، هو عدم وجود من يتحقق من هذا الأمر. ستظل قطر جزءًا من إعادة إعمار قطاع غزة. لن يقول أحدٌ في المستقبل إننا لم نكن نعرف. عندما لا توجد وحدةٌ مثل تسالسيل تعمل عالميًا، ويتوقف الموساد تمامًا عن التعامل مع الأنشطة ضد البنية التحتية المالية لحماس في العالم، فلا عجب أن السابع من أكتوبر قادم".