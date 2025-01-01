  1. الرئيسية
الصين تعلن الانضمام إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين

الجمعة 05 سبتمبر 2025 11:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

وافقت الصين على الانضمام إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين، مؤكدةً أنه يتطابق مع موقف بلادها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيان كون، خلال مؤتمر صحفي أن القضية الفلسطينية هي جوهر قضايا الشرق الأوسط، مؤكدًا أنها تمر حاليًّا بمرحلة حرجة.

وقال: "ندعم جميع الجهود الرامية إلى التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وسنواصل العمل مع المجتمع الدولي لبذل جهود دؤوبة لوقف النار في غزة، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، وتنفيذ حل الدولتين، وتحقق حل شامل وعادل ونهائي ودائم للقضية الفلسطينية".

