الاحتلال يعدم شابا على حاجز عسكري بنابلس

نابلس / سما /

أعدم جنود الاحتلال شابا فلسطينيا، مساء اليوم الجمعة ،بإطلاق الرصاص عليه أثناء توقيفه على حاجز "المربعة" جنوب غرب نابلس.

واكدت مصادر محلية الشاب الذي اعدمه جنود الاحتلال هو أحمد عبد الفتاح أحمد شحادة، من قرية عوريف بنابلس .

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال منعت طواقمه الطبية من المرور عبر الحاجز للوصول إلى مكان اصابة شاب بجراح خطرة.

وظهر مقطع فيديو أثناء إطلاق جنود الاحتلال النار على فلسطيني داخل المركبة وبعد مرور الوقت غطى جنود الاحتلال الفلسطيني المصاب ولم يسمحوا بتقدم العلاج له .