جيش الاحتلال يزعم اغتيال مسؤول مالي في كتائب القسام بقطاع غزة

الجمعة 05 سبتمبر 2025 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، اغتيال قيادي في حركة حماس بقطاع غزة يعمل في قسم المالية، زاعما أنه مسؤول عن تمويل كتائب القسام.

وأوضح بيان جيش الاحتلال أن عملية الاغتيال نفذت بواسطة سلاح الجو بتوجيه من جهاز الشاباك خلال وقت سابق من هذا الأسبوع، واستهدفت نور الدين دبابش، الذي كان مسؤولًا عن جمع وتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى الجناح العسكري لحماس، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن هذه الأموال استخدمت لتعزيز القدرات العسكرية لحركة حماس وتمويل أنشطتها العسكرية، كما مكّنتها من استمرار القتال والبقاء في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان بعض مناطق مدينة غزة بإخلائها، فيما أعلن وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس عن ما وصفه بـ"فتح أبواب الجحيم على غزة."

