رشوان: مصر لن تشارك في مؤامرات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ولن نفتح معبر رفح لتنفيذ خطة نتنياهو

الجمعة 05 سبتمبر 2025 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
رشوان: مصر لن تشارك في مؤامرات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ولن نفتح معبر رفح لتنفيذ خطة نتنياهو



القاهرة /سما/

أكد مسؤول مصري أن بلاده لن تشارك في مخطط تهجير الفلسطينيين، داعيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى فتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة لتسهيل عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم التي احتلت عام 1948 وليس لخروجهم منها.
جاء ذلك بحسب ما ذكره ‏رئيس هيئة الاستعلامات المصرية (تتبع الرئاسة) ضياء رشوان، في تصريحات لقناة العربية السعودية، مساء الخميس، ردا على تصريحات نتنياهو عن استعداده لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الخاضع لسيطرة إسرائيل بهدف إخراج الفلسطينيين.
وردا على سؤال بشأن استعداد نتنياهو لفتح المعبر لاستقبال مصر الفلسطينيين وليس لإدخال المساعدات للقطاع، قال رشوان: “صدق نتنياهو، فمصر لن تسمح لهم بالمغادرة، ليس لأنه قرار مصري فحسب ولكن لأن الشعب الفلسطيني يرفض المغادرة”.
وأضاف رشوان: “مصر لن تشارك في مؤامرات التهجير” بحق الفلسطينيين من قطاع غزة.

 

وأردف: “الشعب الفلسطيني لن يشارك في المؤامرة، أنت (نتنياهو) تريد لمصر أن تفتح المعبر، هم (الفلسطينيون) أحرار وجزء من حريتهم عبر الخمس المعابر الأخرى لقطاع غزة (مع إسرائيل)”.
وبين أن من حق الفلسطينيين “أن يذهبوا للنقب (جنوب إسرائيل) وأن يذهب 70 بالمئة من سكان غزة الذين يعيشون بالمخيمات إلى حيث كان أجدادهم في اللد ويافا (وسط إسرائيل) وفي حيفا (شمال إسرائيل)”، وهي الأراضي التي احتلتها العصابات الصهيونية بالعام 1948.

