إسرائيل تفرج عن عشرة معتقلين من غزة

غزة /سما/

يسّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم (5 سبتمبر) إطلاق سراح 10 معتقلين ونقلهم من نقطة عبور كيسوفيم إلى مستشفى شهداء الأقصى. وسهّل فريقنا تواصلهم مع عائلاتهم للقاء بهم ولمّ شملهم.

منذ آذار/مارس وحتى الآن، سهلت اللجنة الدولية إطلاق سراح من جانب واحد عن 274 من المعتقلين الفلسطينيين - من بينهم 5 معتقلات - وساعدتهم على لم شملهم مع عائلاتهم في غزة.

لا تزال اللجنة الدولية ممنوعة من الوصول إلى المعتقلين لدى إسرائيل. وتجدد اللجنة الدولية تأكيدها على ضرورة إبلاغها بأسماء الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم والسماح لها بالوصول إليهم.

ووفقاً للقانون الدولي الإنساني، يجب أن يُعامل المعتقلون معاملة إنسانية، وأن تُوفَّر لهم ظروف احتجاز لائقة، وأن يُتاح لهم التواصل مع عائلاتهم. وتواصل اللجنة الدولية حوارها مع السلطات الإسرائيلية من أجل استئناف زياراتها لجميع المعتقلين الفلسطينيين.