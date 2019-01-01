استطلاع معاريف: سقوط سموتريتش وعودة غانتس والمعارضة 62 مقعدا مقابل 48 لنتنياهو

القدس المحتلة/سما/

في مقابل 48 مقعدًا لكتلة نتنياهو، تحصل المعارضة على 62 مقعدًا - ويرجع الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى حزب أزرق أبيض، الذي تجاوز مرة أخرى نسبة الحسم.

فقد تراجعت كتلة الائتلاف بمقعدين هذا الأسبوع، ويعود ذلك أساسًا إلى تراجع الصهيونية الدينية التي لم تتجاوز نسبة الحسم. في المقابل، تجاوز حزب "أزرق أبيض" نسبة الحسم. هذا وفقًا لاستطلاع رأي أجرته صحيفة "معاريف.

تراجع حزب بقيادة غادي آيزنكوت بثلاثة مقاعد (ليصبح 6 مقاعد فقط). في المقابل، يتعزز حزب الليكود هذا الأسبوع بمقعدين، وكذلك حزب بقيادة نفتالي بينت. بعد هذه التغييرات، يتراجع ائتلاف نتنياهو إلى 48 مقعدًا فقط، مقارنةً بـ 62 مقعدًا لأحزاب المعارضة بقيادة بينيت، و10 مقاعد أخرى للأحزاب العربية.

ردًا على السؤال: إذا تنافس حزبان جديدان في انتخابات الكنيست: حزب بقيادة نفتالي بينيت وحزب بقيادة غادي آيزنكوت، وبقيت الأحزاب الأخرى دون تغيير، فمن ستصوت له؟ - كانت الإجابات: الليكود 25 مقعدًا، بينيت 24، إسرائيل بيتنا 10، الديمقراطيون 10، شاس 9، يش عتيد 8، عوتسما يهوديت 7، يهدوت هتوراة 7، آيزنكوت 6، الموحدة 5، حداش-تاعل 5، أزرق أبيض 4. الصهيونية الدينية (1.9٪) والبلد (1.9٪) لا تتجاوزان العتبة.

يُظهر استطلاع معاريف أيضًا أن حزبًا بقيادة يوسي كوهين من المتوقع أن يحصل على 4 مقاعد فقط، على وشك الوصول إلى عتبة الحسم.