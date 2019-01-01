  1. الرئيسية
ويتكوف يجري محادثات غير معلنة بهدف إحياء المفاوضات الخاصة باتفاق شامل للإفراج عن الأسرى

الجمعة 05 سبتمبر 2025 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ويتكوف يجري محادثات غير معلنة بهدف إحياء المفاوضات الخاصة باتفاق شامل للإفراج عن الأسرى



القدس المحتلة/سما/

ذكرت قناة “i24NEWS”، اليوم ، أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، يجري محادثات غير معلنة مع إسرائيل والوسطاء بهدف إحياء المفاوضات الخاصة باتفاق شامل للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة.
ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، لم تسمها، قولها إن المبعوث الأمريكي “يعمل في الكواليس” لاستئناف المحادثات بشأن صفقة تبادل الأسرى.
وقال مصدر مطلع للقناة: “بعد إعلان حماس، الذي فصّلت فيه مطالبها للتوصل إلى صفقة شاملة، وصلنا إلى وضع أصبحت فيه مطالب إسرائيل وحماس واضحة بشأن صفقة تُفرج بموجبها عن جميع المحتجزين”.
والخميس، أكد القيادي بحركة حماس عزت الرشق، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو “المعطل الحقيقي” لكل صفقات التبادل ووقف إطلاق النار المقترحة بغزة، و”يريد حربا لا نهاية لها”.

 

جاء ذلك ردا على تدوينة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على منصة “تروث سوشيال” التي يملكها، دعا فيها حماس إلى الإفراج “فورا” عن الأسرى الإسرائيليين العشرين (الأحياء).
وقال الرشق، عبر قناة حماس بمنصة تلغرام: “نقول للرئيس الأمريكي ترامب إن حماس وافقت يوم 18 أغسطس (آب الماضي) على مقترح الوسطاء”.
ولفت إلى أن هذا المقترح “يقوم أصلا على مقترح ويتكوف”.

 

الرشق استدرك: بينما “نتنياهو لم يرد عليه (المقترح) حتى الآن”.
واستطرد: “كما أبدينا استعدادا لصفقة شاملة يتم فيها الإفراج عن كل الأسرى (الإسرائيليين) مقابل عدد يتفق عليه من أسرانا في سجون الاحتلال، وبما يحقق وقف الحرب وانسحاب الاحتلال”.
وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي 18 أغسطس/ آب المنصرم، وافقت “حماس” على مقترح للوسطاء بشأن صفقة جزئية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، إلا أن إسرائيل لم ترد على الوسطاء، رغم تطابق بنوده مع مقترح سابق طرحه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ووافقت عليه تل أبيب.
وبدل ذلك، يدفع نتنياهو نحو احتلال مدينة غزة بدعوى إطلاق سراح الأسرى وهزيمة “حماس” وسط تشكيك كبير في إمكانية تحقيق ذلك من قبل معارضين ومسؤولين سابقين وتأكيد الجيش الإسرائيلي أن العملية تشكل خطرا على حياة الأسرى.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و231  شهيد  و161 ألفا و583 جريحا معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 370 فلسطينيا بينهم 131 طفلا.

