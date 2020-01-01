  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

قناة عبرية : نتنياهو سحب بند ضم الضفة من اجتماع حكومي بعد تحذير إماراتي

الجمعة 05 سبتمبر 2025 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية : نتنياهو سحب بند ضم الضفة من اجتماع حكومي بعد تحذير إماراتي



القدس المحتلة/سما/

ذكر إعلام إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سحب بند ضم الضفة الغربية من جدول أعمال اجتماع للحكومة، الخميس، بعد تحذيرات مباشرة من الإمارات بأن الخطوة تهدد 'اتفاقيات أبراهام'.

وقالت قناة 'i24 news' إنه 'كان من المقرر أن يبحث اجتماع للحكومة، الخميس، مسألة فرض السيادة على مساحات واسعة من الضفة الغربية، إلا أنه تقرر أن يركّز بدلاً من ذلك على تدهور الوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية، وسط توقعات دولية ببحث الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة'.

وأضافت القناة نقلا عن مصادر، لم تسمها، أن 'التحذير الإماراتي بأن خطوة الضم تعد خطا أحمر، وتهدد اتفاقيات أبراهام، دفع نتنياهو إلى سحب مناقشة هذا الملف خلال الاجتماع الوزاري اليوم'.

كما نقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن 'الإمارات ضغطت على نتنياهو للتخلي عن طرح الضم'، محذّرة من أن 'أي خطوات أحادية الجانب ستقوّض اتفاقيات التطبيع المبرمة عام 2020'.

وتوصلت إسرائيل أواخر عام 2020 إلى اتفاقيات تطبيع مع البحرين والإمارات والمغرب والسودان، عرفت بـ'اتفاقيات أبراهام'، لكن السعودية قالت في أكثر من مناسبة، إنها لن تطبع قبل قيام دولة فلسطينية على حدود 1967، وهو ما يعطله نتنياهو حتى اليوم.

والأربعاء، حذّرت مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية ومبعوثة وزير الخارجية بدرجة وزير لانا نسيبة، في تصريحات إعلامية، إسرائيل من ضم الضفة الغربية، معتبرة أن ذلك يعد 'خطا أحمر' بالنسبة لبلادها 'وسيعني رفضا فعليا لاتفاقيات أبراهام'.

وجاءت التحذيرات الإماراتية، عقب إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، اعتزام تل أبيب ضم 82 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، مشددا على ضرورة 'منع قيام دولة فلسطينية'.

وتكثف إسرائيل منذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتكاب جرائم بينها هدم منازل وتهجير مواطنين فلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، تمهيدا للإسراع في فرض السيادة عليها.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي ينشر صورة جديدة لـ”أبو عبيدة” وفيديو للغارة التي استهدفته

نتنياهو عن التهجير القسري لفلسطينيي غزة: مصر لن تفتح معبر رفح

الشاباك يتحدث عن “مؤشرات على انهيار” السلطة الفلسطينية بالضفة نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها

غوغل توقع عقد بـ 45 مليون دولار لدعم دعاية نتنياهو التي تنكر المجاعة في غزة وتبرر إبادة الفلسطينيين

جندي إسرائيلي حارب بغزة يفاجئ أعضاء لجنة الخارجية والأمن بالكنيست : أحاول الانتحار وأحلم برصاصة بين عينيّ

مسؤول مصري: نتنياهو واهم ولا يستطيع تحمل النتائج الاقتصادية وليست السياسية فقط إن ألغى اتفاقية الغاز المبرمة مع القاهرة منذ عام 2019

هارتس : عملية احتلال غزة تعاني نقصا بجنود الاحتياط والجرافات اللازمة لتدمير المنازل والجيش يستعد لنشر ثلاثة ألوية احتياطية

الأخبار الرئيسية

ويتكوف يجري محادثات غير معلنة بهدف إحياء المفاوضات الخاصة باتفاق شامل للإفراج عن الأسرى

طوفان المقاطعة .. موجةٌ غيرُ مسبوقةٍ للفنادق الأوروبيّة ترفض استقبال الإسرائيليين..

بعد قراره ضد فلسطين ..هذه هي الوفود التي يدرس ترامب إلغاء تأشيراتها لحضور الجمعية العامة

الشاباك يتحدث عن “مؤشرات على انهيار” السلطة الفلسطينية بالضفة نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها

هارتس : عملية احتلال غزة تعاني نقصا بجنود الاحتياط والجرافات اللازمة لتدمير المنازل والجيش يستعد لنشر ثلاثة ألوية احتياطية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية