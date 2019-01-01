بعد قراره ضد فلسطين ..هذه هي الوفود التي يدرس ترامب إلغاء تأشيراتها لحضور الجمعية العامة

واشنطن / وكالات /

تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تشديد القيود على الوفود الإضافية، بعد منعها منح تأشيرات لمسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ، بما في ذلك أبو مازن، قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك نهاية الشهر الجاري، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس صباح اليوم الجمعة.

وفقًا لمذكرة داخلية لوزارة الخارجية، تشمل الدول التي قد تخضع وفودها لقيود إيران والسودان وزيمبابوي وحتى البرازيل. لا تزال هذه الإجراءات قيد المراجعة، لكنها خطوة أخرى في إطار تشديد إدارة ترامب لسياسات التأشيرات، وتشمل أيضًا إعادة النظر في تصاريح الدخول القانونية الحالية ومقدمي طلبات التأشيرات لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يخضع الدبلوماسيون الإيرانيون في نيويورك لقيود صارمة على تحركاتهم، لكن أحد الإجراءات قيد الدراسة هو منعهم من التسوق في متاجر الجملة الكبرى مثل كوستكو وسامز كلوب دون موافقة وزارة الخارجية.

وتحظى هذه المتاجر بشعبية لدى الدبلوماسيين الإيرانيين، الذين يشترون كميات كبيرة من المنتجات غير المتوفرة في إيران المعزولة اقتصاديًا، ثم يشحنونها إلى بلادهم.

وأشارت المذكرة إلى أن وزارة الخارجية تدرس أيضًا سن لوائح من شأنها أن تسمح لها بوضع شروط للعضوية في نوادي التسوق بالجملة لجميع الدبلوماسيين الأجانب في الولايات المتحدة.

أما بالنسبة للبرازيل، فليس من الواضح ما إذا كانت قيود التأشيرة ستُطبق على الرئيس لولا دا سيلفا أم على المسؤولين الأقل رتبة. جرت العادة أن يكون الرئيس البرازيلي أول المتحدثين في الجمعية العامة، يليه الرئيس الأمريكي.

ويتعرض لولا لانتقادات شديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعارض محاكمة الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو لمحاولته قلب نتائج الانتخابات.

لم تُحدد المذكرة القيود المُدرَجة بشأن السودان وزيمبابوي، لكن سوريا ستُستثنى من هذه القيود، حيث رُفِعَت قيود السفر المفروضة على أعضاء وفدها منذ أكثر من عقد. واتُّخِذ القرار الأسبوع الماضي، وفقًا للتقرير، في إطار جهود إدارة ترامب لتعزيز العلاقات مع الحكومة الجديدة في سوريا.

وأثار قرار الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بمنع منح تأشيرات لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ضجة في الدول الأوروبية - التي خطط بعضها للعمل نحو الاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

انتقد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بشدة قائلاً: "لا يمكن إخضاع الجمعية العامة لقيود على الوصول. مقر الأمم المتحدة مكان حيادي، مكان للسلام. الجمعية العامة لا يمكن أن تتسامح مع أي قيود". ووصف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألفاريز هذه الخطوة بأنها "غير مقبولة"، بينما قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس إن على الاتحاد الأوروبي الاحتجاج على القرار "بأشد العبارات الممكنة.