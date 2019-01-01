  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مسؤول مصري: نتنياهو واهم ولا يستطيع تحمل النتائج الاقتصادية وليست السياسية فقط إن ألغى اتفاقية الغاز المبرمة مع القاهرة منذ عام 2019

الخميس 04 سبتمبر 2025 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول مصري: نتنياهو واهم ولا يستطيع تحمل النتائج الاقتصادية وليست السياسية فقط إن ألغى اتفاقية الغاز المبرمة مع القاهرة منذ عام 2019



القاهرة /سما/

وصف مسؤول مصري، رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بأنه “واهم”، متحديا إياه أن يلغي اتفاقية الغاز المبرمة مع القاهرة منذ عام 2019 والممددة إلى 2040 “إن استطاع تحمل النتائج الاقتصادية وليست السياسية فقط”.

جاء ذلك وفق تصريحات رئيس هيئة الاستعلامات المصرية (تتبع الرئاسة)، ضياء رشوان، مساء الأربعاء، في برنامج عبر فضائية “المشهد” الخاصة، وذلك بعد حديث إعلام عبري الثلاثاء عن أن نتنياهو يدرس تعليق الاتفاقية “الحيوية” للقاهرة لإمدادها بالطاقة.
وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، الثلاثاء، أن نتنياهو وجه بـ”بعدم المضي في اتفاق الغاز الضخم مع مصر من دون موافقته الشخصية”، لافتة إلى أنه يبحث مع وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، “ما إذا كان ينبغي المضي في الاتفاق، وكيفية القيام بذلك”، قبل أن يتخذ قرارا نهائيا بهذا الشأن.
وقال رشوان إن نتنياهو لا يستطيع أن يلغي اتفاقية الغاز مع مصر، معللا ذلك بأنه “لا يستطيع تحمل النتائج الاقتصادية وليست السياسية فقط”.
ولفت إلى أن نتنياهو “يشعر أن مصر عقبة أمام حلمه بإسرائيل الكبرى وخطر عليه وتعد غصة (في حلقه)، خاصة والقاهرة حائط الصد الأول لموضوع تهجير الفلسطينيين، وتعتبر التهجير خطا أحمر”.

 

وفي 12 أغسطس/ آب الماضي، قال نتنياهو إنه “مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى”، وتشمل هذه الرؤية، وفق المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية، من الفرات إلى النيل، ما أثار موجة استنكار واسعة النطاق.
وشدد رشوان على أن نتنياهو إن كان يعتقد أن لمصر مسار وحيد للطاقة والغاز فهو “واهم”، مؤكدا أن “الإدارة المصرية لديها بدائل وسيناريوهات بما يمكن أن يحدث، ونتنياهو يحاول أن يصدر أزمة لمصر”.
وقبل نحو أسبوعين، ذكر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الاتفاق الذي جرى مع شركة “نيو ميد إنرجي” الشريك في حقل ليفياثان الإسرائيلي هو تمديد للاتفاقية الموقعة في 2019، إلى عام 2040.

 

وأشار إلى أن الشركة “مع توقعاتها بزيادة في الإنتاج، يطلبون أن تدخل هذه الزيادة في منظومة الغاز بمصر، باعتبار أن الدولة المصرية مركزا إقليميا للطاقة”.
وشدد على أن تمديد الاتفاقية السارية من 2019 إلى 2040 “لن يؤثر على موقف مصر القوي الواضح منذ وقوع الأزمة في غزة”، ومن رفضها كل محاولات “تصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير أشقائنا الفلسطينيين من أراضيهم”.
ويجري نقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر خط أنابيب بحري يصل من حقلي “ليفياثان” و”تمار” إلى محطة استقبال في شمال سيناء.
وتستخدم القاهرة هذه الإمدادات في تغطية جزء من الطلب المحلي، كما يعاد تصدير كميات منها على شكل غاز مُسال من خلال محطتي الإسالة في إدكو ودمياط إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب: الأمور ستتغير بسرعة إذا أفرجت حماس عن 20 رهينة في قطاع غزة ..

حماس: مستعدون لصفقة شاملة في قطاع غزة

مكتب نتنياهو يرفض عرض حماس الجديد : مجرد دعاية فارغة ..

توسلات طفلة من غزة في فيلم «صوت هند رجب» تهز مهرجان البندقية..

ولي العهد السعودي والرئيس الإماراتي يناقشان مستجدات الأحداث في فلسطين

آيزنكوت: على غانتس الانسحاب ونتنياهو يعرقل صفقة الاسرى

نتنياهو يرفض زيارة ماكرون: "تراجع عن الاعتراف بفلسطين أولا" كشرط لاستقبالك..

الأخبار الرئيسية

هارتس : عملية احتلال غزة تعاني نقصا بجنود الاحتياط والجرافات اللازمة لتدمير المنازل والجيش يستعد لنشر ثلاثة ألوية احتياطية

جندي إسرائيلي حارب بغزة يفاجئ أعضاء لجنة الخارجية والأمن بالكنيست : أحاول الانتحار وأحلم برصاصة بين عينيّ

عضو كنيست : غزة ستصبح جزءا من إسرائيل

الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 64231 شهيدا

IMG_1500

القاهرة : مجلس الجامعة العربية يدعم جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية