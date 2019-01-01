  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أطباء بلا حدود:اسرائيل تنفذ تهجيرا جماعيا قسريا في الضفة

الخميس 04 سبتمبر 2025 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
أطباء بلا حدود:اسرائيل تنفذ تهجيرا جماعيا قسريا في الضفة



رام الله/سما/

قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، إن الفلسطينيين في الضفة الغربية يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستعمريه، ما يزيد من خطر التطهير العرقي بالأراضي المحتلة.
وأفاد بيان صادر عن المنظمة اليوم الخميس، أن سياسات إسرائيل القائمة على ضم الأراضي بالضفة الغربية تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) .
وخلصت إلى أن "إنهاء الاحتلال يبقى هو السبيل الوحيد لتخفيف المعاناة الشديدة التي يواجهها الفلسطينيون".
وحثت المنظمة، الدول بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على ممارسة ضغوطات جادة لوقف الممارسات التي تضر بالفلسطينيين وتهجرهم، وضمان إنهاء الاحتلال غير القانوني.
ولفتت إلى أنها "تشهد كيف أصبحت المعاناة التي يتسبب بها الاحتلال واقعا طبيعيا أكثر من أي وقت مضى في تاريخ المنظمة الممتد على مدى 36 عاما من تقديم الرعاية الطبية والنفسية في فلسطين".

الأكثر قراءة اليوم

ترامب: الأمور ستتغير بسرعة إذا أفرجت حماس عن 20 رهينة في قطاع غزة ..

حماس: مستعدون لصفقة شاملة في قطاع غزة

مكتب نتنياهو يرفض عرض حماس الجديد : مجرد دعاية فارغة ..

توسلات طفلة من غزة في فيلم «صوت هند رجب» تهز مهرجان البندقية..

ولي العهد السعودي والرئيس الإماراتي يناقشان مستجدات الأحداث في فلسطين

آيزنكوت: على غانتس الانسحاب ونتنياهو يعرقل صفقة الاسرى

نتنياهو يرفض زيارة ماكرون: "تراجع عن الاعتراف بفلسطين أولا" كشرط لاستقبالك..

الأخبار الرئيسية

هارتس : عملية احتلال غزة تعاني نقصا بجنود الاحتياط والجرافات اللازمة لتدمير المنازل والجيش يستعد لنشر ثلاثة ألوية احتياطية

مسؤول مصري: نتنياهو واهم ولا يستطيع تحمل النتائج الاقتصادية وليست السياسية فقط إن ألغى اتفاقية الغاز المبرمة مع القاهرة منذ عام 2019

جندي إسرائيلي حارب بغزة يفاجئ أعضاء لجنة الخارجية والأمن بالكنيست : أحاول الانتحار وأحلم برصاصة بين عينيّ

عضو كنيست : غزة ستصبح جزءا من إسرائيل

الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 64231 شهيدا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية