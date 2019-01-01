  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصادر طبية فلسطينية تحذر من توقف خدمات المختبرات وبنوك الدم في قطاع غزة

الخميس 04 سبتمبر 2025 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر طبية فلسطينية تحذر من توقف خدمات المختبرات وبنوك الدم في قطاع غزة



غزة /سما/

حذرت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، من التدهور الخطير في خدمات المختبرات ونقل وحدات الدم ومكوناته، والذي يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي واستمرار الحصار الخانق على القطاع.

وقالت إن خدمات نقل وحدات الدم ومكوناته للمصابين والمرضى مهددة بالتوقف الكامل، نتيجة نفاد المستلزمات الأساسية لسحب ونقل الدم، وأن 65% من مواد الفحص المخبري الأساسية أصبح رصيدها صفر، ما يعطل قدرة الطواقم الطبية على التشخيص والمتابعة.

وأضافت أن ما نسبته53 % من المستهلكات والمستلزمات المخبرية رصيدها صفر، ما يفاقم من أزمة توقف الخدمات المخبرية في معظم المستشفيات، كما أن الفحوصات الأساسية المستخدمة في أقسام الطوارئ، والعناية المركزة، وحضانات الأطفال نفدت بالكامل من مخازن المختبرات وبنوك الدم.

وأوضحت المصادر أن فحوصات وتشخيص الأمراض المعدية غير متوفرة منذ بداية العدوان، ما يهدد بتفشي الأوبئة وصعوبة احتواء العدوى داخل المستشفيات والمراكز الصحية، داعية الجهات الدولية والإنسانية إلى التدخل الفوري والعاجل لتوفير الاحتياجات الطارئة للمختبرات وبنوك الدم، وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية، وإنقاذ حياة آلاف المرضى.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب: الأمور ستتغير بسرعة إذا أفرجت حماس عن 20 رهينة في قطاع غزة ..

حماس: مستعدون لصفقة شاملة في قطاع غزة

مكتب نتنياهو يرفض عرض حماس الجديد : مجرد دعاية فارغة ..

توسلات طفلة من غزة في فيلم «صوت هند رجب» تهز مهرجان البندقية..

ولي العهد السعودي والرئيس الإماراتي يناقشان مستجدات الأحداث في فلسطين

آيزنكوت: على غانتس الانسحاب ونتنياهو يعرقل صفقة الاسرى

نتنياهو يرفض زيارة ماكرون: "تراجع عن الاعتراف بفلسطين أولا" كشرط لاستقبالك..

الأخبار الرئيسية

هارتس : عملية احتلال غزة تعاني نقصا بجنود الاحتياط والجرافات اللازمة لتدمير المنازل والجيش يستعد لنشر ثلاثة ألوية احتياطية

مسؤول مصري: نتنياهو واهم ولا يستطيع تحمل النتائج الاقتصادية وليست السياسية فقط إن ألغى اتفاقية الغاز المبرمة مع القاهرة منذ عام 2019

جندي إسرائيلي حارب بغزة يفاجئ أعضاء لجنة الخارجية والأمن بالكنيست : أحاول الانتحار وأحلم برصاصة بين عينيّ

عضو كنيست : غزة ستصبح جزءا من إسرائيل

الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 64231 شهيدا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية