استشهاد الكاتب الدكتور عمر حرب بسبب سوء التغذية في غزة

الخميس 04 سبتمبر 2025 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

ارتقى صباح اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، الكاتب الدكتور والأستاذ الجامعي عمر حرب بسبب سوء التغذية وتفشي المجاعة في غزة.

والدكتور حرب من سكان مدينة رفح وأحد أعلامها، استشهد بعد صراع مع مرض السرطان ونتيجة سوء التغذية الحاد وعدم توفر العلاج في ظل الحرب والحصار على غزة.

قضى د. حرب (أبو اسلام)  حياته في الدفاع عن وطنه وشعبه بصوتهُ وكلماتهُ وقلمهُ ومواقفهُ ، وكان مثالاً للرجل المستقيم، الحريص على الأمانة، والقدوة الحسنة في تخريج الأجيال.

ارتقت زوجته ومعظم أبناءه و7 من احفاده بعد استهداف الاحتلال الاسرائيلي لهم خلال الابادة..

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، 367 وفاة من ضمنهم 131 طفلًا، نتيجة المجاعة وسوء التغذية.

