الجيش الإسرائيلي: رصد صاروخ من اليمن فجر اليوم الخميس ..

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أنه رصد إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل.

ووفق البيان العسكري، فقد تم تتبع مسار الصاروخ الذي سقط بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية في منطقة مفتوحة خارج الأراضي الإسرائيلية، دون أن يتسبب بأضرار أو إصابات.

كاتس مهددا الحوثيين: "سنكمل الضربات العشر"

علق وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على إطلاق الحوثيين صواريخ باتجاه إسرائيل، الخميس، وكتب عبر حسابه على منصة "إكس": "أطلق الحوثيون صواريخ على إسرائيل مجددا. وباء الظلام، وباء البواكير – سنكمل الضربات العشر".

ويأتي تصريح كاتس في سياق تصعيد الخطاب الإسرائيلي ضد الحوثيين، بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل خلال الأشهر الماضية.

وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد وتيرة الهجمات الصاروخية المنطلقة من الأراضي اليمنية، إذ أقدم الحوثيون يوم أمس الأربعاء على إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه إسرائيل، الأول في ساعات الصباح، والآخران في المساء. وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي من اعتراضها جميعا، دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، انخرطت جماعة الحوثيين في اليمن، المدعومة من إيران، في إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

ويقول الحوثيون إن عملياتهم تأتي "نصرة للشعب الفلسطيني"، بينما تزعم إسرائيل أن تلك الهجمات تمثل جزءاً من "المحور الإيراني" الساعي لفتح جبهات متعددة ضدها.

وتعتمد إسرائيل في مواجهة هذه التهديدات البعيدة المدى على أنظمة دفاعية متعددة الطبقات مثل "حيتس" لاعتراض الصواريخ الباليستية، إضافة إلى منظومات "القبة الحديدية" و"مقلاع داود" لمواجهة التهديدات الجوية المختلفة.