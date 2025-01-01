  1. الرئيسية
حماس: مستعدون لصفقة شاملة في قطاع غزة

الخميس 04 سبتمبر 2025 12:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: مستعدون لصفقة شاملة في قطاع غزة



الدوحة /سما/

أكدت حركة حماس استعدادها للذهاب إلى صفقة شاملة يتم بموجبها إطلاق سراح جميع أسرى العدو لدى المقاومة، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال، ضمن اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة وانسحاب كافة قوات الاحتلال من كامل القطاع وفتح المعابر لإدخال احتياجات القطاع كافة وبدء عملية الإعمار

كما جددت موقفها لتشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط لإدارة شؤون قطاع غزه كافة وتحمل مسؤولياتها فوراً في كل المجالات

واضافت في بيانها :" لا نزال ننتظر رد العدو الصهيوني على المقترح الذي قدمه الوسطاء للحركة في 18 أغسطس الماضي والذي وافقت عليه الحركة والفصائل الفلسطينية.

