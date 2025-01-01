نتنياهو يرفض زيارة ماكرون: "تراجع عن الاعتراف بفلسطين أولا" كشرط لاستقبالك..

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض طلباعاجلامن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة إسرائيل، مشترطاعليه التراجع عن نيته الاعتراف بدولة فلسطينية كشرط مسبق.

وبحسب ما نشرته قناة "كان" العبرية، نقل نتنياهو لماكرون رسالة واضحة: "عُد عن قرارك بالاعتراف بدولة فلسطينية- ثم يمكنك القدوم"، إلا أن الرئيس الفرنسي رفض التراجع. ونُقل عن مسؤول إسرائيلي قوله: "لن نسمح له بالرقص على كل الحبال".

وكان النائب الفرنسي السابق، مائير حبيب، قد صرّح في مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي أنّ ماكرون بعث برسالة لنتنياهو أبدى فيها رغبته بالقدوم، لكن الرد كان بالرفض قائلاً: "في الظروف الحالية هذا ليس الوقت المناسب".

ويأتي ذلك على خلفية توتر متصاعد بين الجانبين بعد أن بعث نتنياهو الشهر الماضي برسالة حادة إلى ماكرون، اتهمه فيها بأن دعوته لإقامة دولة فلسطينية "تغذي معاداة السامية" في فرنسا وتمنح "مكافأة لحماس"، حسب تعبيره.

وأضاف نتنياهو أنّ تصريحات ماكرون شجّعت-برأيه-على تصاعد الاعتداءات ضد اليهود في أوروبا.

من جهته، أدان قصر الإليزيه اتهامات نتنياهو لماكرون، قائلا: "إن التحليل القائل بأن إعلان الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين في سبتمبر/ أيلول يُفسر تصاعد العنف المعادي للسامية خاطئ، ولن يبقى دون رد. الجمهورية تدافع وستدافع دائماً عن مواطنيها اليهود. هذه الفترة تتطلب الجدية والمسؤولية، لا التلاعب". كما وصف الإليزيه اتهامات نتنياهو بأنها "حقيرة".