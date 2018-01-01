إسرائيل تطور نظام ذكاء اصطناعي للتنبؤ بالمستقبل

وكالات - سما-

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن امتلاك إسرائيل نظاما متطورا يعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمستقبل وتحليل التحولات العالمية، مشيرة إلى أنه أثبت فعاليته في محطات سابقة مثل التحذير من أزمة كورونا، ورصد صعود الروبوتات، والتنبؤ بالتنافس بين الولايات المتحدة والصين منذ عام 2018.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن النظام المعروف باسم "خط الأفق" يعمل ضمن وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا، ويضم أربع منظومات مختلفة لرصد الاتجاهات العالمية، التكنولوجية والاقتصادية والجيوسياسية.

ويقوم النظام باستخلاص البيانات وتحويلها إلى تقديرات استراتيجية وتوصيات لدوائر صنع القرار في الحكومة الإسرائيلية.

ووفقا لرئيس وحدة "خط الأفق"، الدكتور فيكتور إسرائيل، فإن المنظومة تعمل بميزانية تتراوح بين 4 و5 ملايين شيكل سنويا، ويشارك في تشغيلها باحثون وضباط سابقون في أجهزة المخابرات إلى جانب خبراء تكنولوجيا.

وأشارت التقديرات الأخيرة للنظام إلى ملامح نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، وتفاقم التفاوت الاجتماعي، واحتمال تصاعد النزاعات بين الدول بما قد يقود إلى حروب إقليمية واسعة أو حتى حرب عالمية ثالثة.

كما أوصى خبراء المشروع بضرورة أن تستعد إسرائيل لمرحلة من عدم الاستقرار الدولي الطويل، عبر تنويع تحالفاتها مع دول مثل الهند وأوروبا وعدم الاعتماد حصراً على الولايات المتحدة، إضافة إلى تطوير استراتيجية في منطقة الهند-المحيط الهادئ التي يُنظر إليها كمركز ثقل اقتصادي وتكنولوجي عالمي.

وأكد الباحثون أن النظام يقدم توصيات عملية لمختلف الوزارات، مثل إدماج الروبوتات في الصناعة ورعاية المسنين، لكنه لا يمكن أن يمنع كليا أحداثا مفاجئة على غرار السابع من أكتوبر، خاصة إذا تجاهلت القيادة السياسية مخرجاته.