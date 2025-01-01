نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا: "زعيم ضعيف" يريد استرضاء الارهاب الاسلامي

القدس المحتلة/سما/



هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، قرار الحكومة البلجيكية الاعتراف بدولة فلسطينية وفرض عقوبات على إسرائيل، واصفا رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي ويفر بأنه "زعيم ضعيف".

وكتب نتنياهو في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "رئيس وزراء بلجيكا يريد استرضاء الإرهاب الإسلامي عبر التضحية بإسرائيل. إنه يطعم التمساح الإرهابي قبل أن يلتهم بلجيكا. إسرائيل لن تخضع وستواصل الدفاع عن نفسها"، على حد تعبيره.

وكان وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم برفو قد أعلن في وقت سابق أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، مشترطا توقيع القرار بالإفراج عن جميع الأسرى لدى حماس وإقصاء الحركة عن الحكم في غزة.

كما صادقت الحكومة البلجيكية على سلسلة من العقوبات ضد إسرائيل، شملت وزراء بارزين بينهم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

وقال برفو إن الخطوة تأتي بسبب "المأساة الإنسانية في فلسطين، خاصة في غزة"، وردا على الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.

وجاء القرار بعد مفاوضات طويلة داخل الائتلاف الحاكم في بروكسل الذي يضم أحزابا ذات مواقف متباينة من القضية الفلسطينية، حيث دفعت بعض القوى نحو اتخاذ موقف صارم ضد إسرائيل، فيما فضّلت أطراف أخرى نهجا أكثر توازنا.