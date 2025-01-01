  1. الرئيسية
زامير يعلن بدء "المرحلة الثانية" من عملية "مركبات جدعون"

الأربعاء 03 سبتمبر 2025 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، خلال جولة ميدانية في قطاع غزة، اليوم الاربعاء، أن الجيش انتقل إلى "المرحلة الثانية" من العملية العسكرية التي يطلق عليها اسم "مركبات جدعون"، بزعم تحقيق أهداف الحرب.

وقال زامير إن "استعادة الأسرى الإسرائيليين تعتبر مهمة قومية وأخلاقية"، مضيفاً أن قواته "ستواصل ضرب مراكز ثقل حركة حماس حتى حسمها".

وخلال جولة الاستطلاع التي رافقه فيها قادة المنطقة الجنوبية وفرقة 162 وعدد من الألوية، استعرض زامير صورة الوضع العملياتي وخطط تعميق التوغل في مدينة غزة.

وأشار رئيس الأركان إلى أن جيش الاحتلال بدأ "عملية تجنيد واسعة لجنود الاحتياط من أجل تعزيز الهجوم"، مضيفاً أن الجنود يواجهون "أحد أعظم التحديات في تاريخ إسرائيل" على حد تعبيره.

يذكر أن الاحتلال يواصل منذ أيام تكثيف عملياته في قلب مدينة غزة، وسط تصعيد واسع واستهداف متواصل يخلّف عشرات الشهداء والجرحى يومياً بين صفوف المدنيين.

